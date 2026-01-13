Preso por agressão nos EUA, Pizzonia diz ter defendido o filho

Preso por agressão nos EUA, Pizzonia afirma ter tentado defender o filhoEx-piloto da Fórmula 1 foi detido nos Estados Unidos por agressão durante um evento de kart
O ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 Antônio Pizzonia, se pronunciou nesta terça-feira, 13, após ter sido preso no último fim de semana no estado do Texas, nos Estados Unidos, sob acusação de agressão.
Em declaração pública, ele afirmou que a reação dele ocorreu de forma instintiva ao entender que o filho estaria sendo coagido por outro adulto.
O episódio aconteceu no sábado, 11, no Condado de Montgomery, região ao norte da área metropolitana de Houston. Pizzonia, de 45 anos, foi detido pelas autoridades locais e liberado no domingo, 12, após o pagamento de fiança no valor de 750 dólares. Até o momento, a polícia não divulgou detalhes adicionais sobre a ocorrência.
Em publicação nas redes sociais, o ex-piloto disse estar em casa e afirmou que, embora hoje reconheça que poderia ter reagido de maneira diferente, acreditou no momento que precisava proteger o filho, que participava de uma corrida de kart no circuito Speedsportz Racing Park, na cidade de New Caney.
“Entendi que meu filho, uma criança, estava sendo coagido por outro adulto e, instintivamente, o defendi”, disse.
Imagens divulgadas pela imprensa internacional mostram Pizzonia se envolvendo fisicamente com um homem próximo à pista, durante o evento esportivo. Os vídeos não possuem áudio e não há, até agora, informações oficiais sobre o contexto completo da discussão.
Antonio Pizzonia teve passagem pela Fórmula 1 entre 2003 e 2005. Ele estreou na categoria pela equipe Jaguar, em 2003, mas acabou substituído ainda naquela temporada. Nos anos seguintes, atuou como piloto da Williams, substituindo nomes como Ralf Schumacher e Nick Heidfeld.
Ao longo da carreira na principal categoria do automobilismo mundial, o brasileiro disputou 20 Grandes Prêmios e somou oito pontos. Após deixar a Fórmula 1, competiu em outras categorias do automobilismo internacional, incluindo a Auto GP Series e a Superleague Formula.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente