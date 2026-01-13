Preso por agressão nos EUA, Pizzonia diz ter defendido o filho

Ex-Piloto Antonio Pizzonia competiu na Fórmula 1 entre os anos de 2003 e 2005 / Crédito: Luca Bassani

O ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 Antônio Pizzonia, se pronunciou nesta terça-feira, 13, após ter sido preso no último fim de semana no estado do Texas, nos Estados Unidos, sob acusação de agressão. Em declaração pública, ele afirmou que a reação dele ocorreu de forma instintiva ao entender que o filho estaria sendo coagido por outro adulto.

“Entendi que meu filho, uma criança, estava sendo coagido por outro adulto e, instintivamente, o defendi”, disse. Imagens divulgadas pela imprensa internacional mostram Pizzonia se envolvendo fisicamente com um homem próximo à pista, durante o evento esportivo. Os vídeos não possuem áudio e não há, até agora, informações oficiais sobre o contexto completo da discussão. Antonio Pizzonia teve passagem pela Fórmula 1 entre 2003 e 2005. Ele estreou na categoria pela equipe Jaguar, em 2003, mas acabou substituído ainda naquela temporada. Nos anos seguintes, atuou como piloto da Williams, substituindo nomes como Ralf Schumacher e Nick Heidfeld.