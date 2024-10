Michael Schumacher tem 1º aparição após 11 anos de seu acidente

Michael Schumacher sofreu um acidente de esqui em 2013 e teria feito sua primeira aparição em mais de uma década Crédito: Tom Gandolfini/AFP

O heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, foi visto em público pela primeira vez após acidente de esqui em dezembro de 2013. O ex-piloto teria comparecido ao casamento de sua filha Gina-Maria, no último sábado, dia 28. Gina-Maria Schumacher, de 27 anos, se casou com seu cônjuge, Iain Bethke, em uma cerimônia na vila da família em Maiorca, uma ilha localizada na Espanha. Veículos de mídia na Alemanha relataram que o pai da noiva, Michael, estava presente para testemunhar as festividades. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Hamilton ou Schumacher: maior da F1 não é um piloto; ENTENDA



Medidas foram tomadas para garantir a privacidade da lenda da F1. Todos os convidados supostamente tiveram que deixar seus celulares na entrada, para que ninguém pudesse tirar fotos do ex-piloto de 55 anos. Isso não invalida a presença de Schumacher no evento, indicando uma flexibilização de Corinna, sua esposa, em relação à privacidade de seu marido. Outro fato que reforça essa ideia é a presença do irmão de Michael, Ralf, também ex-piloto de F1, no casamento. Ralf foi amplamente excluído dos detalhes sobre os cuidados com seu irmão mais velho, mas teria sido um dos convidados para o casamento de sua sobrinha, sugerindo uma reaproximação entre ele e sua cunhada.

Michael Schumacher aparece pela primeira vez: como foi o evento O jornal espanhol Ultima Hora, de Maiorca, informou que a cerimônia durou cerca de meia hora e que os recém-casados disseram "sim" por volta das 16h. Senna: CONFIRA data da estreia, elenco completo e mais da série na Netflix

A vila que sediou a cerimônia foi comprada por Corinna em 2017, por cerca de 27 milhões de euros, adquirida de Florentino Perez, presidente do Real Madrid.