10 anos do acidente de Michael Schumacher: saiba as informações

Crédito: Reprodução/ ERIC LALMAND / BELGA MAG / BELGA VIA AFP

Com 10 anos completos nesta sexta-feira, 29, poucas informações são conhecidas sobre o estado de saúde do heptacampeão de Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, que sofreu um acidente enquanto esquiava no resort francês de Méribel.

O piloto - empatado com Lewis Hamilton com mais conquistas de campeonato - não é visto em público há uma década, e quase nada veio à tona sobre seu estado de saúde. Desde 2014, ele recebe atendimento 24 horas por dia em sua residência, onde seu antigo consultório foi convertido em enfermaria particular.

