Gabriel Bortoleto na F1: tudo sobre o piloto brasileiro de Fórmula 1

Gabriel Bortoleto se tornou piloto na F1 em 2025 após títulos na F3 e F2, enfrentando novos desafios com a Sauber e altas expectativas do Brasil

Do domínio na Fórmula 2 à luta no final do grid da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto teve um início desafiador em sua temporada de estreia pela Sauber. Apesar de uma carreira júnior vitoriosa — com títulos consecutivos na F3 e na F2 —, o piloto brasileiro atualmente se encontra longe dos pódios na categoria principal.

A transição de Bortoleto, de um cenário na qual vencia corridas para outro em que luta apenas por pontos, tem sido um ajuste mental significativo. Acostumado a disputar vitórias, ele agora precisa lidar com a realidade de estar no fim do pelotão.