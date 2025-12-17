Cearenses são campeões da última etapa do Circuito BB de Surfe em Fortaleza

Cearenses são campeões da última etapa do Circuito BB de Surfe em FortalezaCapital alencarina foi a escolhida para a realização da última etapa do circuito 2025, no último domingo, 14
A Praia do Futuro foi palco de um dia histórico para o surfe cearense com a definição dos campeões da última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, que integrou a programação esportiva do Festival Tamo Junto BB e é válida pelo Qualifying Series (QS) 2.000 da Liga Mundial de Surfe. Em um Finals Day marcado por intensa disputa entre os surfistas, os títulos da fase na capital cearense ficaram com os atletas locais Juliana Santos, no feminino, e Michel Roque, no masculino.
Na decisão feminina, Juliana Santos levou a melhor sobre Silvana Lima em final 100% cearense, celebrando seu primeiro título dentro do QS. A atleta campeã é natural de Fortaleza e surfou em casa com o apoio de amigos e familiares. O troféu coroou as apresentações consistentes não só na decisão contra a conterrânea experiente no cenário do surfe mundial, mas durante a etapa toda.
“Estou muito feliz e grata. Foi uma bateria espetacular. Durante todo o evento, eu puxei o meu nível, dando o meu máximo em todas as baterias e aconteceu, consegui surfar bem em todas. Esse é o meu primeiro título dentro do WQS, então é difícil conter a emoção, ainda mais na nossa terra. Isso é Ceará, é potência, é o surfe feminino!”, comemorou a campeã.
Entre os homens, o título da etapa ficou com Michel Roque, que venceu Cauã Costa em mais uma final totalmente cearense. Aos 41 anos, o veterano apresentou um alto nível durante toda a competição e garantiu o lugar mais alto do pódio diante da torcida local.
“Estou muito feliz de ter vencido essa etapa. Foi a minha primeira vez ganhando uma etapa do WQS. Não tenho palavras por ter ganhado na frente da minha família, dos meus amigos, em casa, é um sentimento muito bom. Praticamente, é um sonho realizado”, conta o surfista.
Apesar de ter ficado fora das baterias finais em Fortaleza, Weslley Dantas terminou a temporada como o grande campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025. Natural de Ubatuba (SP), o atleta conquistou o título geral sustentado por uma campanha consistente e regular ao longo do ano, mantendo a liderança do ranking e fechando o ano em alto nível.
A passagem do circuito por Fortaleza marcou o encerramento da edição 2025 em tom festivo, evidenciando a força do surfe cearense e a conexão entre esporte, cultura e entretenimento promovida pelo Festival Tamo Junto BB. Ao longo da semana, a capital recebeu provas esportivas e grandes atrações musicais, consolidando o evento como um dos principais do calendário.