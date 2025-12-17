Cearenses são campeões da última etapa do Circuito BB de Surfe em Fortaleza

Michel Roque e Juliana Santos venceram, em casa, a etapa do Circuito BB Fortaleza / Crédito: Foto: Marcio David/ World Surf League

A Praia do Futuro foi palco de um dia histórico para o surfe cearense com a definição dos campeões da última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, que integrou a programação esportiva do Festival Tamo Junto BB e é válida pelo Qualifying Series (QS) 2.000 da Liga Mundial de Surfe. Em um Finals Day marcado por intensa disputa entre os surfistas, os títulos da fase na capital cearense ficaram com os atletas locais Juliana Santos, no feminino, e Michel Roque, no masculino. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Na decisão feminina, Juliana Santos levou a melhor sobre Silvana Lima em final 100% cearense, celebrando seu primeiro título dentro do QS. A atleta campeã é natural de Fortaleza e surfou em casa com o apoio de amigos e familiares. O troféu coroou as apresentações consistentes não só na decisão contra a conterrânea experiente no cenário do surfe mundial, mas durante a etapa toda.