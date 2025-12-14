Brasileiros garantem pódio no Skate Vertical do festival Tamo Junto BB

Pódio da modalidade feminina do Skate Vertical no festival Tamo Junto BB / Crédito: Pablo Vaz/Dilvulgação/Festival Tamo Junto BB

O Festival Tamo Junto BB, promovido pelo Banco do Brasil, teve seu encerramento na tarde deste domingo, 14. Entre os principais atrativos do último dia de evento, estavam as finais do skate vertical, que reuniu os nomes mais conhecidos nacional e internacionalmente do esporte no Marina Park Hotel, em Fortaleza. Na modalidade feminina, a grande vencedora foi a australiana Arisa Trew, que conquistou 91 pontos com as manobras feitas na capital cearense. Completaram o pódio a brasileira Raicca Ventura, em segundo lugar, com 82,33 pontos e a alemã Lilly Stoephasius, terceira colocada, com 76,33 pontos.

No masculino, quem se destacou foi o americano JD Sanchez, de apenas 16 anos, que anotou uma nota 98,00, a maior do evento e consequentemente, levou a etapa Fortaleza. JD liderou quase todas as fases da prova alencarina e teve como segunda melhor qualificação, uma nota 97,00. Fecharam o pódio Pietro Nunes, segundo colocado com 89,52 pontos, e Rony Gomes, terceiro com 89,40. Similar a decisão do feminino, o título brasileiro do Vert Battle 2025 ficou com um não vencedor da etapa Fortaleza. Pietro Nunes se sagrou campeão da categoria no ano de estreia e já elaborou as metas para 2026. "Claro, o vento me atrapalhou, mas é isso. Ainda bem que consegui o prêmio, estou muito feliz. Para o próximo ano, fico muito feliz, pois o Vert é a modalidade que eu amo. Ano que vem eu devo focar mais no park, mas estou muito feliz com meu primeiro ano no profissional e começando dessa maneira", destacou o campeão da temporada.

Pódio da modalidade masculina do Skate Vertical no festival Tamo Junto BB) Crédito: Pablo Vaz/Dilvulgação/Festival Tamo Junto BB Pódio da modalidade feminina do Skate Vertical no festival Tamo Junto BB Crédito: Pablo Vaz/Dilvulgação/Festival Tamo Junto BB Festival Tamo Junto BB agitou a capital neste fim de semana Ocorrido entre os dias 10 e 14 de dezembro, o festival Tamo Junto BB, promovido pelo Banco do Brasil, trouxe a capital cearense grandes nomes do esporte, atividades esportivas diversas e bandas de renome nacional. Um dos grandes atrativos do evento foram as participações dos atletas olímpicos Italo Ferreira, Filipe Toledo e Isaquias Queiroz em ativações festivas, como uma partida de vôlei de praia e baterias amistosas de surfe. Além das pranchas, os e-sports e o vôlei de praia tiveram bastante destaque no acontecimento.