Surfista Filipe Toledo: retorno ao Brasil e pausa na carreira

Filipe Toledo, o Filipinho, esteve em Fortaleza para o evento Tamo Junto BB / Crédito: ED SLOANE / POOL / AFP

O Festival Tamo Junto BB, que ocorreu entre os dias 10 e 14 de dezembro, em Fortaleza, recebeu diversos nomes do esporte nacional, entre eles o surfista Filipe Toledo. O atleta de 30 anos conversou com o Esportes O POVO e comentou sobre os passos de sua carreira e as expectativas para a temporada 2026. Bicampeão do mundo em 2022 e 2023, o atleta participou de eventos festivos durante a estada na capital cearense. Entre eles, estavam uma bateria de surfe amistosa e uma partida de vôlei de praia. Junto dele, Italo Ferreira, Filipe Toledo e Isaquias Queiroz participaram das ativações.

OP: Após 11 anos morando em San Clemente, você decidiu sair dos Estados Unidos e retornar ao Brasil. Por que tomar esta decisão?

Filipe: A preparação de 2026 está sendo no Brasil esse ano, o que muda em relação a temporadas passadas. Acho que isso vai agregar ainda mais na minha temporada, estar perto do treinador, da praia, sentindo o calor brasileiro, os fãs, estar perto da nossa cultura. Se Deus quiser, vai ser uma temporada de muito sucesso.

OP: Como você avalia o crescimento do surfe nacional, que aumentou exponencialmente depois que você, Gabriel Medina, Italo Ferreira e outros nomes começaram a vencer campeonatos mundiais?

Filipe: Acho incrível. Nos últimos anos o Brasil tem dominado não só no surfe, mas praticamente em todas as modalidades. Tem sido incrível fazer parte dessa geração que revolucionou. Tenho muito orgulho de todos os brasileiros que nos representam e feliz por fazer parte da 'Tempestade Brasileira' que mudou todo o circuito mundial, conquistou vários títulos.