Superliga B: Norde Vôlei vence América/SSC/RN e engata a terceira vitória seguida

Ao bater o time potiguar, a equipe cearense assumiu a liderança da competição e manteve o aproveitamento de 100%

Com o melhor início possível no campeonato, o técnico Marcelo Negrão optou por repetir o time titular. Assim, iniciaram a partida os centrais Matheus Paulo e Pablo Bertolo, os ponteiros Rafa Bairros e Tiago Salles, o oposto Caio da Silva e o líbero Bruno Bello. Sem grandes sustos, o Norde Vôlei bateu os potiguares com parciais de 25 a 16, 25 a 17 e 25 a 17.

O Norde Vôlei venceu em casa o América/SSC/RN por 3 sets a 0 e conquistou a terceira vitória consecutiva. Com três jogos disputados na Superliga B 2025/2026, a equipe cearense manteve o aproveitamento de 100% e garantiu a liderança da competição, ao término desta rodada. O duelo foi realizado no último sábado, 13, no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza.

“Hoje funcionou tudo perfeito. Os caras estão unidos, estão fechados, estão treinando bem e isso reflete no que vimos aqui hoje. Analisamos bem o time de Natal, é um time forte e perigoso e reforcei isso para os jogadores na preleção, ano passado eles vieram aqui e ganharam da gente", declarou o treinador Marcelo Negrão.

O técnico do Norde ressaltou ainda a importância da torcida. "É um diferencial, foi nosso sétimo jogador em quadra, só tenho a agradecer e pedir para continuar vindo e nos apoiando."

Após a partida, o central Matheus Paulo valorizou mais um resultado positivo na competição. "Aquele gostinho de revanche bem aproveitada, 3 a 0. Cada vitória conta muito. Jogamos muito bem, colocamos nosso ritmo, que foi importante para colocarmos ainda mais nossa mente no objetivo de subir", apontou.

Quando é o próximo compromisso?

Os líderes do torneio voltam a entrar em quadra no sábado, 20, às 18h30min, diante do Mogi Vôlei/SP. O jogo terá o ginásio da Universidade Braz Cubas como palco, na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo.