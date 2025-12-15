Fortaleza BC é superado pelo Paulistano em casa e perde mais uma no NBB

Fortaleza BC é superado pelo Paulistano em casa e perde mais uma no NBBTime cearense chega ao décimo revés na competição nacional. Ao todo, a equipe entrou em quadra 14 vezes e venceu apenas quatro
O Fortaleza Basquete Cearense voltou a ser derrotado no Novo Basquete Brasil (NBB) na noite desta segunda-feira, 15. No Ginásio da Unifor, na capital cearense, o Carcalaion foi superado pelo Paulistano por 102 a 71.
Com o novo resultado negativo, o time cearense chega ao décimo revés na competição nacional. Ao todo, a equipe entrou em quadra 14 vezes e venceu apenas quatro: Vasco, Botafogo, Bauru e Osasco. O próximo compromisso dos comandados de Jelena Todorovic será na quinta-feira, 18, contra o Pinheiros, também em solo alencarino.
Fortaleza BC 77x100 Paulistano: o jogo
De olho em engatar a segunda vitória seguida após bater o Osasco na última terça-feira, 9, o Carcalaion iniciou a partida "tomando um balde de água fria". Logo no primeiro quarto, o time tricolor foi facilmente superado por 32 a 12. No quarto seguinte, a equipe até se recuperou e venceu por 21 a 14, mas ainda seguiu atrás no placar: 33 contra 46.
Na segunda metade do duelo, o Paulistano, que teve o ala/armador Hunter como cestinha com 19 pontos, voltou a mostrar força ofensiva e triunfou no terceiro quarto por 32 a 21. Já último quarto, o duelo teve tom "protocolar" e foi finalizado em 23 a 22 para os mandantes.
