Ramon Dino faz participação especial no Mr. Olympia Brasil

O fisiculturista Ramon Dino subiu ao palco para a exibição de pose no Mr. Olympia Brasil / Crédito: Reprodução | Instagram@ramondinopro

Após se tornar no último domingo, 12, o primeiro brasileiro a ganhar na categoria “Classic Physique” do Mr. Olympia 2025, Ramon Dino retornou ao País, com direito a um “guest posing” na versão nacional da competição. O Mr. Olympia Brasil acontece em São Paulo entre 17 e 19 de outubro. Uma “guest pose” consiste em uma apresentação durante o campeonato, mas sem fins competitivos. O fisiculturista sobe ao palco para a exibição de pose, como uma forma de entretenimento ao público.

Dino, que também é conhecido como “Dinossauro do Acre”, foi recebido por uma multidão. Em trecho publicado com o recurso Stories, no Instagram do atleta, é possível notar um grupo levantando as câmeras dos celulares e gritando: “É campeão! É campeão!”. Mr. Olympia: quem tem mais títulos na história? VEJA todos os campeões

“Obrigado pelas orações que vocês fizeram. Sempre batalhem pelos sonhos de vocês, não liguem para as dificuldades”, disse Ramon em seu discurso. “A dificuldade é só uma pedrinha e tem muitas coisas maravilhosas para vocês alcançarem”. Com sua vitória na premiação internacional, o brasileiro recebeu US$ 100 mil (cerca de R$ 540 mil). O valor permaneceu depositado em uma conta nos Estados Unidos.