Fortaleza encara Atlético-PI nas quartas do Brasileiro de Futsal

Imagens do jogo entre Fortaleza x Sorriso, válido pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza entra em quadra às 11 horas deste domingo, 19, para enfrentar o Atlético-PI, no Ginásio Verdão, em Teresina (PI), pelo primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. A partida terá transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2).

Em muitos lances, Andson mostrou muita maturidade no momento em que precisava "crescer" para cima do atacante e fechar os espaços da rede, uma vez que o time mato-grossense saiu em situações de um contra um em inúmeras oportunidades. Na fase ofensiva, o Fortaleza se destaca pelos contragolpes. As tabelas entre os pivôs e os alas são o "carro-chefe" da equipe, que conseguem atravessar a quadra com poucos toques e muita velocidade. Entre os nomes dos setores, destaca-se Dudu. O ala de 33 anos marcou em ambos os jogos da primeira fase do mata-mata e é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 8 gols. O dono da camisa 14 se destaca pela qualidade de seus dribles e pela frieza perante os goleiros.

Em entrevista concedida ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, o jogador ressaltou a qualidade do adversário e disse que a equipe piauiense está entre as favoritas para ser finalista. "É um jogo muito equilibrado, de altíssimo nível. Lá tem muitos jogadores que podem decidir a qualquer momento, acho que quem errar menos vai conseguir o resultado. São duas grandes equipes, que podem claramente chegar a final e conquistar o título", afirmou. O Atlético-PI, por sua vez, é uma equipe que investiu em bons jogadores para o elenco desta temporada. O time trouxe nomes com bastante rodagem para este ano, entre eles Bruno Lambão, Nardinho e Jackson Samurai, todos campeões brasileiros pelo Fortaleza em 2025.