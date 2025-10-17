GP dos Estados Unidos: programação e onde assistir à prova e treinos da F1

GP dos Estados Unidos: programação e onde assistir à prova e treinos da F1Circuito das América será disputado de sexta a domingo
O Grande Prêmio dos Estados Unidos, 19ª etapa (de 24) do Mundial de Fórmula 1, será disputado de sexta a domingo no Circuito das Américas, em Austin, Texas.
O Circuito das Américas tem um percurso de 5,5 km de extensão e 20 curvas, e será disputado em 56 voltas.
Veja as informações da prova
Sexta-feira (treinos e classificação para o sprint)
- 14h30 – 15h30: Treino livre 1 – Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro
- 18h30 – 19h14: Classificação para o sprint- Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro
Sábado (corrida sprint e classificação do GP)
- 15h00 – 15h30: Corrida sprint (19 voltas ou até 1 hora de duração) – Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro
- 18h00 – 19h00: Classificação para o Grande Prêmio – Onde assistir: Band / Bandsports / F1TV Pro
Domingo (corrida principal)
- 16h00: Largada do Grande Prêmio dos Estados Unidos (56 voltas ou até 2 horas de duração) – Onde assistir: Band / F1TV Pro.
