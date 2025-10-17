Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

GP dos Estados Unidos: programação e onde assistir à prova e treinos da F1

GP dos Estados Unidos: programação e onde assistir à prova e treinos da F1

Circuito das América será disputado de sexta a domingo
Atualizado às Autor Gazeta
Autor
Gazeta Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Grande Prêmio dos Estados Unidos, 19ª etapa (de 24) do Mundial de Fórmula 1, será disputado de sexta a domingo no Circuito das Américas, em Austin, Texas.

O Circuito das Américas tem um percurso de 5,5 km de extensão e 20 curvas, e  será disputado em 56 voltas. 

Veja as informações da prova

Sexta-feira (treinos e classificação para o sprint)

 

  • 14h30 – 15h30: Treino livre 1 – Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro

 

 

  • 18h30 – 19h14: Classificação para o sprint- Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro

 

 

Sábado (corrida sprint e classificação do GP)

 

  • 15h00 – 15h30: Corrida sprint (19 voltas ou até 1 hora de duração) – Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro

 

 

  • 18h00 – 19h00: Classificação para o Grande Prêmio – Onde assistir: Band / Bandsports / F1TV Pro

 

 

Domingo (corrida principal)

 

  • 16h00: Largada do Grande Prêmio dos Estados Unidos (56 voltas ou até 2 horas de duração) – Onde assistir: Band / F1TV Pro.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar