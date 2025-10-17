GP dos Estados Unidos: programação e onde assistir à prova e treinos da F1

Circuito das América será disputado de sexta a domingo

O Grande Prêmio dos Estados Unidos, 19ª etapa (de 24) do Mundial de Fórmula 1, será disputado de sexta a domingo no Circuito das Américas, em Austin, Texas.

O Circuito das Américas tem um percurso de 5,5 km de extensão e 20 curvas, e será disputado em 56 voltas.