Sob o comando de sérvia, Fortaleza BC visita Vasco na estreia do NBB

Sob o comando de sérvia, Fortaleza BC visita Vasco na estreia do NBBCarcalaion enfrenta o Vasco no Ginásio de São Januário neste sábado, 18, às 16 horas
O Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras neste fim de semana para estrear no Novo Basquete Brasil (NBB) da temporada 2025/26. O Carcalaion enfrenta o Vasco da Gama-RJ neste sábado, às 16 horas, no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro.
O duelo contra o Cruzmaltino marca o início de uma sequência contra adversários cariocas — depois do Vasco, o time encara Botafogo e Flamengo, também em território adversário.
Na edição passada do NBB, o Fortaleza BC passou a maior parte da temporada nas últimas posições e terminou como lanterna, na 18ª colocação. O feito foi resultado de sequências oscilantes e jogos desastrosos protagonizados pela equipe, que conseguiu vencer apenas dez dos 34 jogos da temporada regular.
Buscando uma nova rota, a equipe tricolor passou por uma ampla reformulação. Nesta temporada, o principal objetivo é garantir uma vaga entre os 16 primeiros colocados e avançar aos playoffs. A edição atual da competição traz novidades: pela primeira vez, 20 clubes disputarão o NBB, e os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Liga Ouro.
Assim, a fim de evitar o risco de rebaixamento, o Carcalaion promoveu uma série de mudanças, sendo a principal no comando técnico. A sérvia Jelena Todorovic foi contratada para dirigir o time no lugar de Flávio Espiga, tornando-se a primeira mulher a comandar uma equipe masculina de basquete no Brasil.
Aos 31 anos, ela também é a segunda pessoa mais jovem a assumir um time do NBB. Com experiência em clubes europeus e passagens pelas seleções da Sérvia e da Grécia, Jelena chega com a missão de dar nova identidade ao Carcalaion.
Além da treinadora, chegaram também os armadores Alex Mudronja, Michael Dupree e Jack Gohlke; o ala Aleksa Popovic; e os pivôs Bernardo da Silva e Rafael Rodrigues. O novo grupo foi testado na pré-temporada, durante o Torneio de Abertura, em que o Carcalaion encerrou a participação em 9º lugar entre 12 equipes.
No evento de abertura do NBB, realizado em São Paulo, Jelena Todorovic falou sobre a expectativa de comandar o Fortaleza BC: “O Brasil tem um grande e tradicional basquete, eu sei que o NBB é uma das melhores ligas da América do Sul. Como sérvia, eu respeito muito o esporte no Brasil, porque é uma nação esportiva como a nossa", explicou.
"O basquete aqui é diferente, como em todo continente. Mas o que eu realmente gosto do Brasil é a criatividade, os atletas são criativos, e posso ver isso nos meus jogadores. Vou tentar colaborar com o que trago de experiência minha na Europa, onde cresci. Estou muito feliz em estar aqui", completou.