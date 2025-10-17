Sob o comando de sérvia, Fortaleza BC visita Vasco na estreia do NBB

Fortaleza BC participou do Torneio Abertura do NBB. / Crédito: João Pires

O Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras neste fim de semana para estrear no Novo Basquete Brasil (NBB) da temporada 2025/26. O Carcalaion enfrenta o Vasco da Gama-RJ neste sábado, às 16 horas, no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo contra o Cruzmaltino marca o início de uma sequência contra adversários cariocas — depois do Vasco, o time encara Botafogo e Flamengo, também em território adversário.

Na edição passada do NBB, o Fortaleza BC passou a maior parte da temporada nas últimas posições e terminou como lanterna, na 18ª colocação. O feito foi resultado de sequências oscilantes e jogos desastrosos protagonizados pela equipe, que conseguiu vencer apenas dez dos 34 jogos da temporada regular.

Buscando uma nova rota, a equipe tricolor passou por uma ampla reformulação. Nesta temporada, o principal objetivo é garantir uma vaga entre os 16 primeiros colocados e avançar aos playoffs. A edição atual da competição traz novidades: pela primeira vez, 20 clubes disputarão o NBB, e os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Liga Ouro. Assim, a fim de evitar o risco de rebaixamento, o Carcalaion promoveu uma série de mudanças, sendo a principal no comando técnico. A sérvia Jelena Todorovic foi contratada para dirigir o time no lugar de Flávio Espiga, tornando-se a primeira mulher a comandar uma equipe masculina de basquete no Brasil. Aos 31 anos, ela também é a segunda pessoa mais jovem a assumir um time do NBB. Com experiência em clubes europeus e passagens pelas seleções da Sérvia e da Grécia, Jelena chega com a missão de dar nova identidade ao Carcalaion.