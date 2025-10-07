Fortaleza vence Sorriso e garante classificação no Brasileiro de Futsal

Dudu comemorando o gol que abriu o placar do jogo / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza venceu o Sorriso-MT por 4 a 2 e garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O jogo aconteceu na noite desta terça-feira, 7, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE). Os gols dos donos da casa foram marcados por Dudu, Bob, duas vezes, e Beraldo, enquanto Mota e Pixote descontaram para os visitantes. A partida foi marcada pelo alto índice de faltas vindo das duas equipes, com ambas estourando o limite de advertências do primeiro e do segundo tempo, e pela quantidade de chances perdidas pelos mato-grossenses. Na próxima fase, o Leão enfrenta o Atlético Piauiense.

Fortaleza 4x2 Sorriso: o jogo O primeiro tempo começou enérgico, com o Fortaleza quase marcando nos primeiros segundos de jogo. Após bater o centro, o Tricolor trocou passes rapidamente e conseguiu deslocar o goleiro Mota, mas na hora de concluir, o pivô Gugu Flores escorregou e perdeu o gol. Precisando vencer para levar o jogo para a prorrogação, o Sorriso-MT marcava com os quatro jogadores de linha na saída de bola do Tricolor. A pressão era tamanha, que era necessário o pivô se aproximar do fixo para conseguir gerar uma linha de passe. Mesmo sufocado pelo adversário, foi o Leão que abriu o placar. Aos seis minutos de jogo, o Fortaleza fez transição rápida e Dudu achou Gugu Flores com um bom passe; o camisa 10 fez a "parede" e devolveu a bola para o ala, que driblou o goleiro e deixou a vida do time do Pici mais tranquila. Na esteira do gol, os donos da casa criaram boas chances nos minutos que sucederam o primeiro tento da partida. Nos oito minutos de partida, o Tricolor teve uma cobrança de falta, onde o experiente Valdin carimbou o travessão após jogada ensaiada.

Sem conseguir ampliar o placar, o Fortaleza acabou perdendo o gás e viu o Sorriso-MT crescer novamente no jogo. A equipe do Centro-Oeste se aproveitou do mal primeiro tempo de Beraldo e conseguia chegar ao gol adversário sem muita dificuldade. Na rotação com Gugu no comando de ataque, Bob também entrou em baixa no jogo e não conseguia sustentar a bola para que o Tricolor chegasse ao ataque. Em meio a uma partida ruim do coletivo, coube ao goleiro Andson segurar o placar em favor dos mandantes. Porém, houve um momento em que nem toda a categoria do goleiro foi capaz de segurar o time adversário. Em boa jogada, o goleiro Mota saiu de sua meta, subiu sem oposição ao ataque e de perna esquerda, marcou o tento de empate para o time mato-grossense.

A partir da igualdade no placar, o jogo ficou favorável ao Sorriso-MT, que perdeu um caminhão de gols, enquanto o Fortaleza foi reduzido a alguns poucos contra-ataques. O jogo também se notabilizou pela quantidade de faltas. Ambas as equipes chegaram no limite de cinco advertências antes do tiro livre direto, além do alto número de cartões distribuídos para os dois times. No segundo tempo, os donos da casa retomaram o controle da partida. Mais descansado e com mais qualidade técnica em sua rotação, o Leão passou a trabalhar a bola com mais calma, trocar mais passe e ter as melhores chances. Aos sete minutos da etapa complementar, Bob recebeu a bola no meio de quadra, acelerou o jogo, tabelou com Matheus e com um potente chute de perna direita, colocou o Fortaleza novamente na frente do placar.

Assim como na primeira etapa, os dois times acabaram tendo problemas com faltas. Com somente 11 minutos de partida, tanto o Leão, quanto o time mato-grossense estouraram as advertências e aplicaram uma marcação mais cautelosa desde então. O ambiente da partida seguiu quente e alcançou seu ápice quando Vieira, do Sorriso-MT, foi expulso por segundo amarelo.

No tiro livre gerado por essa falta, Bob encheu o pé e marcou o segundo dele na partida e o terceiro do Tricolor no jogo, aos 13 minutos. O time do Centro-Oeste respondeu um minuto depois, com um belo gol do experiente Pixote. O gol dos visitantes serviu para motivar a equipe, mas sem a pontaria suficiente para virar o placar, o time mato-grossense acabou derrotado. Faltando pouco mais de um minuto para terminar o confronto, Beraldo conseguiu ampliar para o Fortaleza em uma falha do goleiro Mota.