Entre Amigos Running: corrida em Fortaleza tem pós com churrasco e chopp liberado

Entre Amigos Running: corrida em Fortaleza tem pós com churrasco e chopp liberadoA prova contará com percursos de 3 km, 5 km e 10 km e terá R$ 7.400 em prêmios distribuídos entre as categorias masculina e feminina
Já pensou terminar uma corrida e ir para um churrasco com chopp liberado com seus amigos? No dia 23 de novembro, Fortaleza vai receber a segunda edição da “Entre Amigos Running”, um evento que promete levar esporte e confraternização aos amantes da corrida de rua.
A prova contará com percursos de 3 km, 5 km e 10 km e terá R$ 7.400 em prêmios distribuídos entre as categorias masculina e feminina. A largada está prevista para ocorrer na Villa Beach Tennis, no bairro Guararapes.
Para participar basta se inscrever no site forchip.com.br/entreamigos. Os kits estão disponíveis a partir de R$ 149,90 e serão entregues nos dias 21 e 22 de novembro. Além disso, os inscritos devem levar 1kg de alimento não perecível no dia que forem receber o kit.
Leia mais
Após a corrida, os competidores terão acesso a churrasco e chopp liberados, além de sorteios de cinco pares de tênis.
“A Entre Amigos Running é um momento de celebrar a amizade, a saúde e o prazer de correr juntos. Queremos proporcionar uma experiência leve, divertida e marcante para todos”, afirma Wagner Júnior, organizador do evento.
Premiação em dinheiro
Serão R$ 7.400 distribuídos entre os vencedores das categorias masculina e feminina, nas distâncias de 5 km e 10 km.
Confira os valores:
5 KM
1º lugar – R$ 700,00
2º lugar – R$ 500,00
3º lugar – R$ 300,00
10 KM
1º lugar – R$ 1.000,00
2º lugar – R$ 700,00
3º lugar – R$ 500,00
Além da premiação em dinheiro, os três primeiros colocados de cada categoria geral receberão troféus de destaque.
Serviço:
Entre Amigos Running
Data: 23 de novembro
Largada: Villa Beach Tênis (Rua Jornalista César Magalhães, 707 - Guararapes)
Inscrições: forchip.com.br/entreamigos
Retirada de kits:
21/11 - 2025 de 8h30 às 18horas
22/11 - 8h30 às 16 horas
Local: Clínica São Pedro - Avenida Pontes Vieira 1380, Dionísio Torres)