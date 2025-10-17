Entre Amigos Running: corrida em Fortaleza tem pós com churrasco e chopp liberado

Corrida "Entre Amigos" será realizada em novembro, em Fortaleza / Crédito: Jonathan Dias

Já pensou terminar uma corrida e ir para um churrasco com chopp liberado com seus amigos? No dia 23 de novembro, Fortaleza vai receber a segunda edição da “Entre Amigos Running”, um evento que promete levar esporte e confraternização aos amantes da corrida de rua. A prova contará com percursos de 3 km, 5 km e 10 km e terá R$ 7.400 em prêmios distribuídos entre as categorias masculina e feminina. A largada está prevista para ocorrer na Villa Beach Tennis, no bairro Guararapes.

Premiação em dinheiro Serão R$ 7.400 distribuídos entre os vencedores das categorias masculina e feminina, nas distâncias de 5 km e 10 km. Confira os valores:

5 KM

1º lugar – R$ 700,00

2º lugar – R$ 500,00

3º lugar – R$ 300,00

10 KM

1º lugar – R$ 1.000,00

2º lugar – R$ 700,00

3º lugar – R$ 500,00 Além da premiação em dinheiro, os três primeiros colocados de cada categoria geral receberão troféus de destaque.

Serviço: