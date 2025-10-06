A um empate das quartas, Fortaleza recebe o Sorriso pelo Brasileiro de Futsal

A um empate das quartas, Fortaleza recebe o Sorriso pelo Brasileiro de FutsalO Leão goleou o Sorriso-MT por 5 a 0 no primeiro jogo e um 0 a 0 já garante o Leão na próxima fase
Após a goleada do jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Fortaleza entra em quadra precisando somente de um empate para avançar. O Leão goleou o Sorriso-MT por 5 a 0 e um 0 a 0 já garante o Leão na próxima fase. A partida acontece nesta terça-feira, 7, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. O duelo será exibido ao vivo na TV O POVO (48.2) e no canal Esportes O POVO no Youtube.
Apesar da goleada, a partida não foi simples para o Tricolor. O clube foi até Sorriso (MT), após uma maratona de jogos válidos pela Taça Brasil, quando disputou cinco jogos em seis dias de torneio, e enfrentou o time do Centro-Oeste somente três dias após ser vice-campeão do outro campeonato nacional.
No jogo desta terça-feira, o Tricolor do Pici contou com seis dias de treino e descanso, tendo jogado somente no dia 1º, contra o Ipu Futsal, pela primeira fase do Campeonato Cearense — vitória do Leão por 4 a 2.
Leia mais
No duelo contra os mato-grossenses, o Fortaleza abriu o placar no início do primeiro tempo e passou o resto da etapa inicial se defendendo. Os cearenses fizeram uma partida consistente, defendendo bem o centro da quadra e forçando muitos escanteios.
Na segunda etapa, o nível técnico caiu pela fadiga dos jogadores e, por este motivo, os mandantes passaram a ter mais chances claras. Neste momento do jogo, surgiu o goleiro Andson, que fez defesas pontuais e manteve o placar em 1 a 0.
Além das intervenções sob as traves, o camisa 19 encarnou a brincadeira de" gol a gol", encobriu o experiente Thiago, e garantiu o 2 a 0. Após o gol, o Sorriso-MT partiu ao ataque e deu condições para que o Leão anotasse mais três tentos.
Com este cenário em vista, o Fortaleza deve ter um jogo de cautela contra o Alviverde do Centro-Oeste. A equipe visitante precisa se lançar ao ataque para poder levar a partida para a prorrogação e por este fato, deve ficar vulnerável para transições.
Descansado e com a tranquilidade de jogar por um empate, a tendência é que os donos da casa mantenham o nível defensivo apresentado no duelo anterior. Outro ponto que deve mostrar evolução devido aos dias de descanso é uma maior influência dos alas da equipe no jogo.
Responsáveis por dar velocidade ao jogo, os atletas desta função não fizeram uma boa partida no duelo em Sorriso. Apesar dos gols marcados na reta final do jogo, os jogadores não tiveram consistência para manter um ritmo intenso durante os minutos que estavam em quadra, exigindo um nível de rotação muito alto com o resto do elenco.
Além disso, jogadores experientes, como o ala Valdin e o pivô Gugu Flores, tiveram atuações pouco expressivas e não foram fatores decisivos para o 5 a 0.
Confira confrontos do Campeonato Brasileiro de Futsal:
Jogos de ida
- Atlético Piauiense 6 x 4 Criciúma-SC
- Sorriso Futsal-MT 0x5 Fortaleza
- São Joseense-PR 0x2 Chapecoense
- América-MG 1x5 Traipu-AL
- São Miguel-PR x Paraná
- Apodi-RN 0x0 Yeesco-SC
- Vasco-RJ 1x1 Ceará
- São João do Jaguaribe 1x0 Passo Fundo-RS
- São Miguel-PR 2x3 Paraná
Jogos de volta
- Paraná 3x2 São Miguel-PR
- Traipu-AL 3x3 América-MG
- Passo Fundo-RS 4x0 São João do Jaguaribe
- Atlético Piauiense 6x1 Criciúma-SC
- Ceará 2x2 Vasco - Ceará se classificou nos pênaltis vencendo por 3 a 0
- Chapecoense-SC 3x2 São Joseense-PR
- Yeesco-SC x Apodi-RN - Yeesco abandonou a competição e o Apodi se classificou por W.O
- Fortaleza x Sorriso Futsal-MT - 7/10 (terça-feira), às 20 horas, com transmissão da TV O POVO e Esportes O POVO