A um empate das quartas, Fortaleza recebe o Sorriso pelo Brasileiro de Futsal

O Fortaleza venceu o primeiro jogo por 5 a 0 / Crédito: Felipe Honorato/Fortaleza EC

Após a goleada do jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Fortaleza entra em quadra precisando somente de um empate para avançar. O Leão goleou o Sorriso-MT por 5 a 0 e um 0 a 0 já garante o Leão na próxima fase. A partida acontece nesta terça-feira, 7, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. O duelo será exibido ao vivo na TV O POVO (48.2) e no canal Esportes O POVO no Youtube. Apesar da goleada, a partida não foi simples para o Tricolor. O clube foi até Sorriso (MT), após uma maratona de jogos válidos pela Taça Brasil, quando disputou cinco jogos em seis dias de torneio, e enfrentou o time do Centro-Oeste somente três dias após ser vice-campeão do outro campeonato nacional.

Na segunda etapa, o nível técnico caiu pela fadiga dos jogadores e, por este motivo, os mandantes passaram a ter mais chances claras. Neste momento do jogo, surgiu o goleiro Andson, que fez defesas pontuais e manteve o placar em 1 a 0. Além das intervenções sob as traves, o camisa 19 encarnou a brincadeira de" gol a gol", encobriu o experiente Thiago, e garantiu o 2 a 0. Após o gol, o Sorriso-MT partiu ao ataque e deu condições para que o Leão anotasse mais três tentos. Com este cenário em vista, o Fortaleza deve ter um jogo de cautela contra o Alviverde do Centro-Oeste. A equipe visitante precisa se lançar ao ataque para poder levar a partida para a prorrogação e por este fato, deve ficar vulnerável para transições.