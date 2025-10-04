São João do Jaguaribe perde para o Passo Fundo fora de casa e é eliminado do Brasileiro de Futsal

Derrotado no tempo regulamentar e na prorrogação, Verdão do Vale se despede da competição nacional nas oitavas de final

Após vencer por 1 a 0 o jogo de ida, no interior do Ceará, o Verdão chegou com vantagem, mas viu os gaúchos abrirem o placar logo aos três minutos, com Marcelinho. O goleiro Jamerson evitou um resultado mais elástico no primeiro tempo, mas, na etapa final, Arthur ampliou. Mesmo com Joalison atuando como goleiro-linha, o time cearense não conseguiu reagir.

O São João do Jaguaribe é o primeiro time cearense eliminado do Campeonato Brasileiro de Futsal. Na noite deste sábado, 4, equipe foi superada pelo Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, após derrotas por 2 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação das oitavas de final.

Na prorrogação, o duelo ficou ainda mais tenso. Aos três minutos, Índio cometeu falta na entrada da área, recebeu cartão amarelo e, após reclamar com a arbitragem, acabou expulso. Com um a mais, o Passo Fundo aproveitou e marcou com Gui Canhoto em jogada ensaiada. Nos segundos finais, o goleiro Queixo fez o terceiro, aproveitando o gol vazio, e decretou a eliminação do time cearense. Com a vitória, o Passo Fundo avança para enfrentar o Paraná nas quartas de final.

Ceará e Fortaleza seguem na disputa

A rodada deste fim de semana ainda reserva compromissos importantes para outros cearenses. Neste domingo, 5, às 11 horas, o Ceará enfrenta o Vasco da Gama no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, valendo vaga nas quartas. A partida de ida, no Rio de Janeiro, terminou empatada em 1 a 1.

O Fortaleza, atual campeão do Brasileiro de Futsal, entra em quadra na terça-feira, 7, às 20 horas, contra o Sorriso (MT), no ginásio Paulo Sarasate. Na ida, o Tricolor venceu por 5 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar.