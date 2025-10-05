Cearenses Mateus e Adelmo conquistam 8ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia de forma invicta

Dupla do Ceará supera Heitor Frank e Vinícius na final e leva o título em Copacabana sem perder nenhum set

A caminhada rumo ao título foi impecável. Na fase de grupos, Mateus e Adelmo venceram suas duas partidas, superando Pedro e Johann e João Pedro e Henrique, ambas por 2 sets a 0. Já nas quartas de final, a dupla cearense manteve o nível e venceu Felipe Cavazin e Gabriel também por 2 sets a 0, avançando com autoridade para as semifinais.

A dupla cearense Mateus e Adelmo brilhou na 8ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, realizada neste final de semana em Copacabana (RJ), ao conquistar o título de forma invicta. Sem perder nenhum set durante toda a competição, os atletas do Ceará derrotaram Heitor Frank e Vinícius na final por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/15.

Na semifinal, o time de Ceará superou Renato e Alison, novamente por 2 sets a 0, confirmando a boa fase e garantindo a vaga na grande decisão.

Na final, Mateus e Adelmo demonstraram um jogo sólido e eficiente, controlando os momentos decisivos e fechando a partida com duas parciais dominantes, 21/15 e 21/15, sem dar chance para os adversários.

Uma temporada de conquistas

Este título em Copacabana é a segunda medalha de 2025 para a dupla cearense. Anteriormente, Mateus e Adelmo haviam conquistado o bronze na 1ª etapa do Circuito Brasileiro, realizada em Navegantes (SC), entre 5 e 9 de fevereiro. Com o título conquistado agora no Rio, os atletas seguem firmes em sua busca pelo topo do vôlei de praia nacional.

Com cinco vitórias em cinco jogos disputados, Mateus e Adelmo seguem invictos na 8ª etapa e consolidam ainda mais sua posição de destaque no cenário nacional.