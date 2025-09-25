Fortaleza goleia o Sorriso-MT e garante vantagem no Campeonato Brasileiro de Futsal

Andson marcou um gol do Fortaleza Futsal na goleada sobre o Sorriso / Crédito: @juninho_paulista / divulgação

O Fortaleza venceu o Sorriso-MT por 5 a 0 na noite desta quinta-feira, 25, em partida válida pelo primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Leão bateu o adversário do Centro-Oeste em Sorriso (MT), e vem para capital cearense precisando somente de um empate para se classificar. Os gols leoninos foram marcados por Neto, duas vezes, Andson, Dudu e Wendel. A partida teve como principal enredo o duelo entre os velozes donos da casa e um Fortaleza extremamente encaixado na marcação; e como maior destaque a partida do goleiro Andson, que além do gol, fez defesas cruciais.

O Sorriso-MT jogou em uma formação 4-0, que não utilizava pivôs. A troca de passes e posições foi o mote do time durante os 20 minutos iniciais e o que fez os donos da casa levarem mais perigo durante o jogo. A superioridade numérica gerada pelo goleiro Tiago, que chegava ao centro da quadra muitas vezes, foi outra nuance tática usado pelo time mato-grossense. Mesmo com a pressão exercida pelos mandantes, foi o Leão que abriu o placar. Com cinco minutos já gastos no cronômetro, Neto e Wendel trocaram passes, abriram espaço na defesa do adversário e o camisa 34 abriu o placar com um belo chute. Após o gol, o Tricolor dispôs os seus atletas em um losango que visava congestionar o centro da quadra. Sem um pivô para arrastar os fixos leoninos, o Sorriso-MT acabou rodando muito a bola entre seus atletas e sem espaço para finalizar, acabavam chutando de longe e conseguindo alguns escanteios. O goleiro Andson foi um grande nome do Fortaleza durante o primeiro tempo. O camisa 19 fez defesas pontuais nas poucas vezes onde o time cedeu chances claras ao adversário e chegou a assustar os companheiros de equipe quando caiu de forma errada em uma defesa e precisou sair de quadra por alguns minutos.

Entre os destaques negativos da primeira etapa está o alto número de faltas que o Sorriso-MT cometeu nos minutos finais. A equipe terminou o primeiro tempo com quatro faltas, o dobro das cometidas pelo Leão. O Fortaleza, contudo, teve como elo fraco a partida ruim dos alas, que foram pouco influentes na partida. No início da segunda etapa, o Tricolor do Pici não teve a consistência defensiva dos primeiros 20 minutos e os donos da casa conseguiram ter mais chances de finalização. Um dos motivos para a queda de rendimento é o alto desgaste do Fortaleza, que passou por uma maratona de jogos na Taça Brasil e também enfrentou uma longa viagem para chegar na cidade mato-grossense. Os problemas físicos prejudicaram ao ponto de que a primeira grande chance da equipe já saiu na metade final do segundo tempo. Além do cansaço, as faltas também foram um problema para o Leão. Após nove minutos de partida, o time já acumulava três faltas, uma a mais do que o time cometeu durante o primeiro tempo.