Fortaleza goleia o Sorriso-MT e garante vantagem no Campeonato Brasileiro de Futsal

Fortaleza goleia o Sorriso-MT e garante vantagem no Campeonato Brasileiro de FutsalA partida teve como principal enredo o duelo entre os velozes donos da casa e um Fortaleza extremamente encaixado na marcação
O Fortaleza venceu o Sorriso-MT por 5 a 0 na noite desta quinta-feira, 25, em partida válida pelo primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Leão bateu o adversário do Centro-Oeste em Sorriso (MT), e vem para capital cearense precisando somente de um empate para se classificar. Os gols leoninos foram marcados por Neto, duas vezes, Andson, Dudu e Wendel.
A partida teve como principal enredo o duelo entre os velozes donos da casa e um Fortaleza extremamente encaixado na marcação; e como maior destaque a partida do goleiro Andson, que além do gol, fez defesas cruciais.
O Sorriso-MT jogou em uma formação 4-0, que não utilizava pivôs. A troca de passes e posições foi o mote do time durante os 20 minutos iniciais e o que fez os donos da casa levarem mais perigo durante o jogo. A superioridade numérica gerada pelo goleiro Tiago, que chegava ao centro da quadra muitas vezes, foi outra nuance tática usado pelo time mato-grossense.
Mesmo com a pressão exercida pelos mandantes, foi o Leão que abriu o placar. Com cinco minutos já gastos no cronômetro, Neto e Wendel trocaram passes, abriram espaço na defesa do adversário e o camisa 34 abriu o placar com um belo chute.
Após o gol, o Tricolor dispôs os seus atletas em um losango que visava congestionar o centro da quadra. Sem um pivô para arrastar os fixos leoninos, o Sorriso-MT acabou rodando muito a bola entre seus atletas e sem espaço para finalizar, acabavam chutando de longe e conseguindo alguns escanteios.
O goleiro Andson foi um grande nome do Fortaleza durante o primeiro tempo. O camisa 19 fez defesas pontuais nas poucas vezes onde o time cedeu chances claras ao adversário e chegou a assustar os companheiros de equipe quando caiu de forma errada em uma defesa e precisou sair de quadra por alguns minutos.
Entre os destaques negativos da primeira etapa está o alto número de faltas que o Sorriso-MT cometeu nos minutos finais. A equipe terminou o primeiro tempo com quatro faltas, o dobro das cometidas pelo Leão. O Fortaleza, contudo, teve como elo fraco a partida ruim dos alas, que foram pouco influentes na partida.
No início da segunda etapa, o Tricolor do Pici não teve a consistência defensiva dos primeiros 20 minutos e os donos da casa conseguiram ter mais chances de finalização. Um dos motivos para a queda de rendimento é o alto desgaste do Fortaleza, que passou por uma maratona de jogos na Taça Brasil e também enfrentou uma longa viagem para chegar na cidade mato-grossense.
Os problemas físicos prejudicaram ao ponto de que a primeira grande chance da equipe já saiu na metade final do segundo tempo. Além do cansaço, as faltas também foram um problema para o Leão. Após nove minutos de partida, o time já acumulava três faltas, uma a mais do que o time cometeu durante o primeiro tempo.
Destaque do Fortaleza no jogo e no Campeonato, o goleiro Andson fez uma rápida leitura e deu mais tranquilidade para o time cearense. Após um chute do Sorriso-MT, o goleiro percebeu que Tiago estava fora de sua meta e decidiu ele mesmo arriscar o chute. O camisa 19 foi feliz, encobriu o companheiro de profissão e marcou um belo gol.
Após o segundo gol, os donos da casa decidiram partir para a estratégia de goleiro linha, o que deixou o time exposto e garantiu mais um gol para o adversário. A equipe mato-grossense perdeu a bola no ataque e Neto aproveitou o gol vazio para ampliar o placar.
Abatido, o Sorriso ainda sofreu o quarto e o quinto gol nos dois minutos finais de partida. Dudu roubou uma bola no meio da quadra e garantiu seu tento, enquanto Wendel atrapalhou a saída de bola adversária, fez o quinto-gol e garantiu o resultado.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente