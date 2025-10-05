Night Run leva alegria e superação ao Vicente Pinzón

Night Run leva alegria e superação ao Vicente PinzónNeste sábado, 4, corredores encheram a Praça da Paz Dom Hélder Câmara, no bairro Vicente Pinzón, para a prova noturna
A Night Run marca a prática da corrida na família Fogaça de maneira especial. Neste sábado, William Fogaça, 27, fez sua primeira prova, alguns meses após começar a treinar. Ele entrou no "mundo" da mãe, já experiente no esporte. Com 19 meias maratonas e uma maratona, Tatiane Fogaça, 47, acompanha, orgulhosa, o filho na mesma prova na qual estreou no esporte, há mais de uma década.
A Praça da Paz Dom Hélder Câmara, no bairro Vicente Pinzon, recebeu na noite deste sábado a Santander Night Run, uma das mais tradicionais corridas noturnas do País. Eram esperados cerca de 3 mil pessoas no evento.
Leia mais
"Fiquei muito feliz por ele se envolver no esporte. Eu já estou há 11 anos, participei de várias corridas de 5km, de 10km, de 15km, já fiz 19 meias maratonas em Fortaleza e uma maratona do Rio. Eu acho que eu servi de exemplo para ele. Eu sou ex-obesa, eu emagreci por causa da corrida. E, para mim, isso está sendo a maior alegria do mundo, como mãe, como esportista, de ver meu filho agora também nesse rumo", compartilha orgulhosa.
"Tá sendo bem empolgante. Eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, comecei a correr nesse ano, foi em março. E, agora, eu quero continuar, sim. Continuar em frente", projeta William.
Ao invés do óculos de sol, o assessório de alguns participantes foi a lanterna, como a Jane Martins, 46, que estava com uma lanterna de cabeça. "Disseram que no percurso escuro é melhor colocar luz em cima para ajudar, né?", explica sobre o conselho seguido.
Para Mateus César, 25, uma luz não foi suficiente. Ele foi com luzes de led presas ao corpo. O desenvolvedor de software conta que começou a treinar com mais foco há cerca de um ano, mas gosta de participar de algumas provas para brincar e se divertir com os amigos.
"Eu curto muito correr, só que correr forte são poucas provas. Então, eu sempre escolho uma prova pra avacalhar, criar conteúdo, brincar mesmo, se divertir, curtir", diz.
Junto do esposo e das amigas, Larissa Feijó, 40, está sempre disposta a encarar novas experiências e provas diferentes desde que começou a correr. "Já faz nove meses que eu corro, aí toda corrida que tem, principalmente, as mais diferentes, eu tento realmente ir. Gosto de ter uma experiência nova. Tipo essa aqui que é a noite e aqui quase não tem, né?", comenta a empresária.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente