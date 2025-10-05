Night Run leva alegria e superação ao Vicente Pinzón

Tatiane Fogaça, 47, marketing e William Fogaça, 27, analista de sistemas, na Night Run / Crédito: Ana Rute Ramires/O POVO

A Night Run marca a prática da corrida na família Fogaça de maneira especial. Neste sábado, William Fogaça, 27, fez sua primeira prova, alguns meses após começar a treinar. Ele entrou no "mundo" da mãe, já experiente no esporte. Com 19 meias maratonas e uma maratona, Tatiane Fogaça, 47, acompanha, orgulhosa, o filho na mesma prova na qual estreou no esporte, há mais de uma década. A Praça da Paz Dom Hélder Câmara, no bairro Vicente Pinzon, recebeu na noite deste sábado a Santander Night Run, uma das mais tradicionais corridas noturnas do País. Eram esperados cerca de 3 mil pessoas no evento.

Para Mateus César, 25, uma luz não foi suficiente. Ele foi com luzes de led presas ao corpo. O desenvolvedor de software conta que começou a treinar com mais foco há cerca de um ano, mas gosta de participar de algumas provas para brincar e se divertir com os amigos. Mateus Cesár, desenvolvedor de software, na Night Run Crédito: Ana Rute Ramires/O POVO "Eu curto muito correr, só que correr forte são poucas provas. Então, eu sempre escolho uma prova pra avacalhar, criar conteúdo, brincar mesmo, se divertir, curtir", diz.