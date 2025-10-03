São João do Jaguaribe visita Passo Fundo pelo Brasileiro de Futsal

São João do Jaguaribe venceu o jogo da ida por 1 a 0 / Crédito: São João do Jaguaribe/Instagram

O São João do Jaguaribe viaja até o interior do Rio Grande do Sul para enfrentar o Passo Fundo-RS, neste sábado, 4, às 19 horas, na Arena Comercial, em cidade homônima ao clube (RS), no embate de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. No jogo de ida, realizado no interior cearense, a partida foi vencida pelos mandantes por 1 a 0. A partida terá transmissão na TV O POVO (canal 48.2) e no canal do Esportes O POVO no YouTube. O Verdão tem a vantagem do empate para garantir a classificação, enquanto os donos da casa terão de vencer para avançar.

O gol feito pelo São João do Jaguaribe evidencia que a maior virtude é a leitura de jogo. A jogada se inicia com um chute aparentemente despretensioso de Ian, no meio da quadra. A bola sai forte e meio "torta", com todo o time do Passo Fundo-RS entendendo que foi apenas um chute sem direção. Então, surge pelas costas da defesa Alef, que escorou de cabeça, na segunda trave, a bola em direção ao gol e marcou o único tento da partida. Com um placar mínimo, a equipe cearense deve ser ainda mais cautelosa no Rio Grande Sul. Diferentemente do futebol, o futsal é um esporte que habitualmente possui placares elásticos e, por este motivo, a tendência do São João do Jaguaribe é proteger bastante o centro da quadra e sair para contra-ataques sempre que possível.