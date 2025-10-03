São João do Jaguaribe visita Passo Fundo pelo Brasileiro de Futsal

Em vantagem, São João do Jaguaribe visita o Passo Fundo pelo Brasileiro de FutsalA partida terá transmissão na TV O POVO (canal 48.1) e no canal do Esportes O POVO no YouTube
O São João do Jaguaribe viaja até o interior do Rio Grande do Sul para enfrentar o Passo Fundo-RS, neste sábado, 4, às 19 horas, na Arena Comercial, em cidade homônima ao clube (RS), no embate de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. No jogo de ida, realizado no interior cearense, a partida foi vencida pelos mandantes por 1 a 0.
A partida terá transmissão na TV O POVO (canal 48.2) e no canal do Esportes O POVO no YouTube. O Verdão tem a vantagem do empate para garantir a classificação, enquanto os donos da casa terão de vencer para avançar.
A vitória no primeiro jogo, apesar do fator casa, foi surpreendente devido à primeira fase de ambas as equipes. Os gaúchos terminaram invictos a primeira fase, somando 24 pontos, enquanto os cearenses foram somente sétimos colocados.
O Verdão do Vale chegou a perder quatro dos últimos cinco jogos da fase de grupos do Brasileirão, além de ser eliminado na fase de grupos da Taça Brasil, torneio em que era o anfitrião.
Mesmo com histórico desfavorável, a equipe cearense fez valer o fator casa no ginásio Júlio Irineu Costa. A principal chave para a vitória foi a inteligência. Sabendo que enfrentava um adversário com melhor nível técnico, o time de Flávio Cavalcante foi cauteloso, pressionou quando entendia que podia pressionar, marcou meia-quadra quando era mais seguro e contou com boas intervenções do goleiro Jamerson para garantir o resultado.
O gol feito pelo São João do Jaguaribe evidencia que a maior virtude é a leitura de jogo. A jogada se inicia com um chute aparentemente despretensioso de Ian, no meio da quadra. A bola sai forte e meio "torta", com todo o time do Passo Fundo-RS entendendo que foi apenas um chute sem direção.
Então, surge pelas costas da defesa Alef, que escorou de cabeça, na segunda trave, a bola em direção ao gol e marcou o único tento da partida.
Com um placar mínimo, a equipe cearense deve ser ainda mais cautelosa no Rio Grande Sul. Diferentemente do futebol, o futsal é um esporte que habitualmente possui placares elásticos e, por este motivo, a tendência do São João do Jaguaribe é proteger bastante o centro da quadra e sair para contra-ataques sempre que possível.
Assim como no jogo de ida, o Verdão precisa de uma boa partida do goleiro Jamerson e de um jogo consistente de seus fixos. É importante que o time cearense mantenha a vantagem de pé nos primeiros minutos, uma vez que a demora para abrir o placar pode fazer com que o Passo Fundo-RS tente acelerar o jogo e acabe perdendo a bola ou gerando uma chance de gol para o adversário.
Confira confrontos do Campeonato Brasileiro de Futsal:
Jogos de ida
- Atlético Piauiense 6 x 4 Criciúma-SC
- Sorriso Futsal-MT 0x5 Fortaleza
- São Joseense-PR 0x2 Chapecoense
- América-MG 1x5 Traipu-AL
- São Miguel-PR x Paraná
- Apodi-RN 0x0 Yeesco-SC
- Vasco-RJ 1x1 Ceará
- São João do Jaguaribe 1x0 Passo Fundo-RS
- São Miguel-PR 2x3 Paraná
Jogos de volta
- Paraná 3x2 São Miguel-PR
- Traipu-AL x América-MG - 4/10 (sábado), às 16 horas
- Passo Fundo-RS x São João do Jaguaribe - 4/10 (sábado), às 19 horas - com transmissão da TV O POVO e Esportes O POVO
- Atlético Piauiense x Criciúma-SC - 5/10 (domingo), às 11 horas
- Ceará x Vasco - 5/10 (domingo), às 11 horas, com transmissão da TV O POVO e Esportes O POVO
- Chapecoense-SC x São Joseense-PR - 5/10 (domingo), às 16 horas
- Yeesco-SC x Apodi-RN - 7/10 (terça-feira), às 19 horas
- Fortaleza x Sorriso Futsal-MT - 7/10 (terça-feira), às 20 horas, com transmissão da TV O POVO e Esportes O POVO