São João do Jaguaribe vence Passo Fundo em casa nas oitavas do Brasileirão de Futsal

Alef foi o autor do gol que deu a vantagem ao Verdão no primeiro dos dois duelos das oitavas de final da competição
Autor Levi Lima
O São João do Jaguaribe derrotou o Passo Fundo–RS por 1 a 0 na manhã deste domingo, 28, no Ginásio Poliesportivo Júlio Irineu Costa, no Vale do Jaguaribe (CE). Alef foi o autor do gol que deu a vantagem ao Verdão no primeiro dos dois duelos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Aos 12 minutos da etapa inicial, a equipe do Vale conseguiu uma boa troca de passes pela ala esquerda do ataque do Verdão. Foi então que Ian recebeu a bola próximo ao centro da quadra e disparou um forte chute cruzado que, em um primeiro momento, parecia não ter a direção do gol.

De fato, o objetivo dele não era acertar o espaço entre as traves, mas sim, encontrar o camisa 55 sozinho — na segunda trave da equipe gaúcha — que só teve o trabalho de escorar de cabeça para as redes adversárias.

Com este resultado conquistado em seus domínios, a equipe do São João do Jaguaribe precisa, somente de um empate para avançar às quartas de final da competição nacional. O segundo jogo entre as equipes está marcado para acontecer no próximo sábado, 4, às 19 horas, na Arena Comercial, em Passo Fundo (RS).

