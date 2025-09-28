São João do Jaguaribe vence Passo Fundo em casa nas oitavas do Brasileirão de Futsal

Alef foi o autor do gol que deu a vantagem ao Verdão no primeiro dos dois duelos das oitavas de final da competição

O São João do Jaguaribe derrotou o Passo Fundo–RS por 1 a 0 na manhã deste domingo, 28, no Ginásio Poliesportivo Júlio Irineu Costa, no Vale do Jaguaribe (CE). Alef foi o autor do gol que deu a vantagem ao Verdão no primeiro dos dois duelos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Aos 12 minutos da etapa inicial, a equipe do Vale conseguiu uma boa troca de passes pela ala esquerda do ataque do Verdão. Foi então que Ian recebeu a bola próximo ao centro da quadra e disparou um forte chute cruzado que, em um primeiro momento, parecia não ter a direção do gol.