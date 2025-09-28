São João do Jaguaribe vence Passo Fundo em casa nas oitavas do Brasileirão de Futsal

São João do Jaguaribe vence Passo Fundo em casa nas oitavas do Brasileirão de FutsalAlef foi o autor do gol que deu a vantagem ao Verdão no primeiro dos dois duelos das oitavas de final da competição
O São João do Jaguaribe derrotou o Passo Fundo–RS por 1 a 0 na manhã deste domingo, 28, no Ginásio Poliesportivo Júlio Irineu Costa, no Vale do Jaguaribe (CE). Alef foi o autor do gol que deu a vantagem ao Verdão no primeiro dos dois duelos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal.
Aos 12 minutos da etapa inicial, a equipe do Vale conseguiu uma boa troca de passes pela ala esquerda do ataque do Verdão. Foi então que Ian recebeu a bola próximo ao centro da quadra e disparou um forte chute cruzado que, em um primeiro momento, parecia não ter a direção do gol.
De fato, o objetivo dele não era acertar o espaço entre as traves, mas sim, encontrar o camisa 55 sozinho — na segunda trave da equipe gaúcha — que só teve o trabalho de escorar de cabeça para as redes adversárias.
Leia mais
Com este resultado conquistado em seus domínios, a equipe do São João do Jaguaribe precisa, somente de um empate para avançar às quartas de final da competição nacional. O segundo jogo entre as equipes está marcado para acontecer no próximo sábado, 4, às 19 horas, na Arena Comercial, em Passo Fundo (RS).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente