Norde Vôlei disputa torneio amistoso em Goiás de olho na Superliga B

O primeiro compromisso, nesta quinta-feira, 2, às 20 horas, será diante do Brasília Vôlei, no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO). Na sexta, 3, será a vez de enfrentar o Goiás Vôlei, que disputa a Superliga A, novamente às 20 horas. As partidas terão transmissão ao vivo do canal SportyNet no YouTube.

O Norde Vôlei, representante cearense na Superliga B de Vôlei, segue em ritmo de pré-temporada e vai disputar a Copa Goiás, torneio amistoso preparatório para a temporada 2025/2026.

“Os amistosos são muito importantes para acelerarmos o ritmo da nossa preparação. Jogar contra equipes de alto nível, até da liga A, é importante para vermos como estamos. Treinar é bom, mas jogar é imprescindível, até para que eu possa ver situações de jogo, ver como cada jogador reage a determinadas situações e eles se conhecerem melhor", ponderou Marcelo Negrão, técnico do time cearense.

“Estamos nos conhecendo, um grupo muito bom, que vem de treinos pesados, tudo pensado para chegar na Superliga B. Esses amistosos que vamos fazer agora vão ser super importantes para a equipe, para a gente possa cada vez mais pegar entrosamento, cada vez mais a gente conseguir, juntos, formar uma equipe, de fato, já pensando na Superliga, que é o nosso objetivo”, falou o líbero Bruno Bello.

Na temporada 2024/2025, o Norde Vôlei bateu na trave do sonhado acesso à elite nacional. A equipe avançou até as semifinais da competição, mas foi eliminado para o JF Vôlei na terceira partida decisiva e terminou com o 3º lugar da Superliga B.

Veja a lista de jogadores do Norde Vôlei na Copa Goiás: