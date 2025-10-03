Djokovic vence na estreia do Masters 1000 de Xangai e alcança feito histórico

Djokovic vence na estreia do Masters 1000 de Xangai e alcança feito históricoNa próxima etapa, sérvio enfrentará o alemão Yannick Hanfmann, 45º do ranking ATP
De volta às quadras após a pausa desde a queda no US Open, Novak Djokovic estreou com triunfo no Masters 1000 de Xangai, na China. Na manhã desta sexta-feira, 3, o sérvio venceu o croata Marin Cilic, 94º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2) e 6/4, em um confronto de quase duas horas.
Com o resultado, o atual número 5 do ranking ATP alcançou um feito histórico ao tornar-se o primeiro tenista a vencer pelo menos 40 partidas em seis torneios diferentes de Masters 1000, superando Rafael Nadal.
O triunfo na quadra principal da Arena Esportiva de Qizhong também ampliou a vantagem de Djokovic no retrospecto contra Cilic, chegando à 20ª vitória em 22 confrontos — uma das maiores freguesias sustentadas pelo sérvio.
Vice-campeão na última edição do torneio, Djoko agora se prepara para enfrentar o alemão Yannick Hanfmann, 45º colcoado do ranking, que eliminou o norte-americano Frances Tiafoe por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (9-11), 6/2 e 6/1, também nesta sexta-feira. A data e o horário do confronto entre Djokovic e Hanfmann ainda serão definidos.