Fisiculturista brasileiro de 51 anos conquista América; conheça

Ismar Pereira, campeão sul-americano, agora se prepara para o Campeonato Master Brasil, da Musclecontest / Crédito: Reprodução/Instagram/@ismar.ps

O fisiculturista paulista Ismar Pereira dos Santos, de 51 anos de idade, conquistou o bicampeonato sul-americano de Master 50, na World Fitness Federation (WFF) no sábado, 13 de setembro. “Não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser a sua melhor versão”, diz em postagem no Instagram, após a conquista.

Quem é Ismar Pereira, campeão sul-americano da Master 50 da WFF? Nascido em Barueri, no interior de São Paulo, o atleta compete desde 1998. Fez uma pausa de 10 anos na carreira, entre 2001 e 2021 para focar em outros trabalhos e compromissos, informou em entrevista ao O POVO. Com 12 semanas de preparação intensa e sem patrocínio, sendo responsável por custear sozinho a sua participação, sua vitória “é a validação de todo o esforço, da disciplina e sacrifícios feitos”, explica para o Jornal de Barueri. Apesar dos desafios, teve a orientação do Coach Veronez em treinos e acompanhamento de dietas.

Com a última vitória, ele agora se prepara para conquistar o cartão Pro-Card no Campeonato Master Brasil, da Musclecontest, em dezembro deste ano. O cartão é uma forma de prestigiar um atleta em competições e o tornar profissional como atleta, um sonho de Ismar para ser um bodybuilder profissional. Como funciona o Campeonato Sul-Americano da WFF? Mais de 300 atletas do continente apresentaram os resultados do seu “Bodybuilding”, construção do corpo em inglês, na capital paulista, onde foi sediada a última edição no sábado, 13 de setembro.