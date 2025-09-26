Fisiculturista brasileiro de 51 anos conquista América; conheça

Quem é o fisiculturista brasileiro de 51 anos que conquistou América do SulO atleta Ismar Pereira dos Santos, de 51 anos, conquistou o título de Master 50 no Campeonato Sul-Americano da World Fitness Federation; saiba mais
O fisiculturista paulista Ismar Pereira dos Santos, de 51 anos de idade, conquistou o bicampeonato sul-americano de Master 50, na World Fitness Federation (WFF) no sábado, 13 de setembro.
“Não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser a sua melhor versão”, diz em postagem no Instagram, após a conquista.
Seu primeiro título foi como Top 4 no Mundial e fisiculturismo da WFF, em junho de 2024, realizado em Curitiba, no Paraná.
O atleta também tem em seu currículo outros títulos regionais e nacionais e está em busca da conquista do Pro-Card, premiação ao profissional do fisiculturismo.
Nos dias 12 e 13, a competição aconteceu no teatro do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, na capital de São Paulo.
Quem é Ismar Pereira, campeão sul-americano da Master 50 da WFF?
Nascido em Barueri, no interior de São Paulo, o atleta compete desde 1998. Fez uma pausa de 10 anos na carreira, entre 2001 e 2021 para focar em outros trabalhos e compromissos, informou em entrevista ao O POVO.
Com 12 semanas de preparação intensa e sem patrocínio, sendo responsável por custear sozinho a sua participação, sua vitória “é a validação de todo o esforço, da disciplina e sacrifícios feitos”, explica para o Jornal de Barueri.
Apesar dos desafios, teve a orientação do Coach Veronez em treinos e acompanhamento de dietas.
Com a última vitória, ele agora se prepara para conquistar o cartão Pro-Card no Campeonato Master Brasil, da Musclecontest, em dezembro deste ano.
O cartão é uma forma de prestigiar um atleta em competições e o tornar profissional como atleta, um sonho de Ismar para ser um bodybuilder profissional.
Como funciona o Campeonato Sul-Americano da WFF?
Mais de 300 atletas do continente apresentaram os resultados do seu “Bodybuilding”, construção do corpo em inglês, na capital paulista, onde foi sediada a última edição no sábado, 13 de setembro.
O foco do evento é o fisiculturismo, esporte que envolve definição, simetria, proporção e desenvolvimento dos músculos com treinamentos de força e nutrição. Esses fatores são usados como crítica pelos, normalmente, sete a nove jurados da bancada.
Os participantes fizeram a pesagem e medição corporal na academia Espartaco na sexta, 12, dia anterior à competição.
Também fizeram o pagamento da inscrição, liberação de credencial e seus números foram entregues, além do agendamento de fotos e maquiagem para quem desejasse.
Para participar do evento, o fisiculturista tinha até o dia 30 de agosto para realizar a pré-inscrição se quisesse pagar um valor mais baixo de R$ 450 por categoria ao invés de R$ 500. A entrada de coach era de R$ 200.
O valor dos ingressos para o público era de R$ 120 no dia do evento, pela bilheteria do local. A meia entrada antecipada era de R$ 60, disponível para crianças de até 10 anos, idosos acima de 60 anos e para quem levasse 1 kg de alimento não perecível.
Além da Master 50 de fisiculturismo, o dia do campeonato teve outras 33 subcategorias por idade, sexo e proporções de bodybuilding e models. 6 pro-cards foram dados como prêmio.