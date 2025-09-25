Shopping de Fortaleza sedia nova etapa da corrida Santander Track&Field Run Series

Shopping de Fortaleza sedia nova etapa da corrida Santander Track&Field Run SeriesProgramação está marcada para iniciar às 5h15 e contará com provas de 5km, 10km ou 21km
Fortaleza recebe pela terceira vez em 2025 o Santander Track&Field Run Series, o maior circuito de corridas de rua da América Latina, neste domingo, 28. A etapa será realizada no Shopping Del Paseo, localizado na Av. Santos Dumont, e os participantes podem escolher entre os percursos de 5km, 10km ou 21km. Com largada marcada para às 5h15min, a programação contará ainda com atração musical após a prova.
As inscrições podem ser feitas até sábado, 27, exclusivamente pelo aplicativo da TFSports, disponível para IOS e Android. Os valores variam de R$ 119,95 (idoso) a R$ 259,90.
Todos os inscritos terão direito a um kit exclusivo oferecido pela TFSports. Além disso, quem finalizar a corrida recebe uma medalha e camiseta Finisher.
A retirada dos kits será realizada na loja da Track&Field do Shopping Del Paseo, entre os os dias 25 a 27 de setembro, das 10h às 22h.
Clientes Santander terão direito a 25% de desconto no valor de até duas inscrições para a respectiva etapa, por CPF, desde que a taxa de inscrição seja paga, exclusivamente, com cartão de crédito do banco.
A etapa contará ainda com acessibilidade para pessoas com deficiência ofertando o benefício de 100% de isenção na inscrição do tipo número de peito e o direito de levar um acompanhante. Para a inscrição do tipo kit run com a camiseta e gym bag da prova há um benefício de 50% de desconto.
SERVIÇO
Retirada de kit:
Dias: 25 a 27/09 (quinta a sábado)
Horários: das 10h às 22h
Local: Loja Track&Field Shopping Del Paseo
Endereço: Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota
Cronograma Evento:
4h - Acesso ao estacionamento
5h15 - Largada 21km
5h30 - Largada 10km
5h45 - Largada 5km
6h50 às 8h05 - Atração musical
8h30 - Premiação