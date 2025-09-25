Shopping de Fortaleza sedia nova etapa da corrida Santander Track&Field Run Series

Etapa Trackfield no Shopping Del Paseo será disputado neste domingo, 28/9 / Crédito: TFSports/reprodução

Fortaleza recebe pela terceira vez em 2025 o Santander Track&Field Run Series, o maior circuito de corridas de rua da América Latina, neste domingo, 28. A etapa será realizada no Shopping Del Paseo, localizado na Av. Santos Dumont, e os participantes podem escolher entre os percursos de 5km, 10km ou 21km. Com largada marcada para às 5h15min, a programação contará ainda com atração musical após a prova. As inscrições podem ser feitas até sábado, 27, exclusivamente pelo aplicativo da TFSports, disponível para IOS e Android. Os valores variam de R$ 119,95 (idoso) a R$ 259,90.