Corrida Girl Power reúne quase 2,5 mil mulheres na Beira-Mar, em Fortaleza

Ao O POVO, a campeã do trajeto de 5 quilômetro, Beatriz Silva, destacou a estrutura e organização do evento, que contou com staffs e pontos de hidratação por todo o caminho entre a linha de partida e de chegada.

Exclusivamente para o público feminino, a Corrida Girl Power realizada neste domingo, 17, na Beira-Mar de Fortaleza reuniu 2.496 participantes que se dividiram entre dois percursos, um de 5 e outro de 10 quilômetros, na orla da capital cearense. A realização do evento parte do Governo Federal através da Lei de Incentivo ao esporte.

"Muito animada com esse pódio. Estrutura maravilhosa. Parabenizo a organização e também deixo todo o meu apoio e incentivo a todas as mulheres para que corram, que vão atrás dos seus objetivos", salientou ela, que contou que começou a correr após a pandemia e já coleciona dez pódios nos últimos dois anos.

"O esporte sempre fez parte da minha vida, mas correr eu comecei faz uns quatro anos. Corria por hobby mesmo, com as amigas. Faz uns dois anos que eu venho levando mais a sério, me dedicando mais, sendo assessorada, treinando todo dia, descansando também. (...) Não foi o primeiro pódio. Já acumulei 10 e quero mais", destacou ela.

Quem também acentuou a felicidade por uma boa corrida foi Renata Santos, primeira colocada do percurso de 10 quilômetro. Para ela, o ponto alto da vitória e da corrida é a participação, não apenas o pódio.

"Eu corro há sete anos. A corrida é o único lugar onde eu sou feliz ao extremo. Comecei correndo na areia, sem assessoria, mas já corro com assessoria desde 2023. Competi pela primeira vez em 2018, não sabia nem o que era um pódio e fui segundo lugar geral, aí eu fiquei empolgada. A corrida sempre dá certo. Não importa quando você vai chegar. Os quilômetros são iguais para todo mundo", disse ela.

