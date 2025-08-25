Corrida GuudRun terá edição inédita em parque aquático no Ceará

Corrida GuudRun terá edição inédita em parque aquático no CearáEvento é idealizado pela influenciadora digital Manu Cit
O Ceará será palco de uma edição inédita da GuudRun, corrida idealizada pela influenciadora digital Manu Cit. O evento será realizado no Beach Park, em Aquiraz, nos dias 4 e 5 de outubro, e contará com programação voltada para prática esportiva e atividades de bem-estar.
A corrida acontece no domingo, 5, com largada marcada para as 6 horas. Os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km e 10 km. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas virtualmente pelo site ingresse.com; 60% das vagas já foram preenchidas.
A entrega dos kits ocorrerá nos dias 3 e 4 de outubro, também no Beach Park. Além da retirada, haverá experiências exclusivas para os corredores.
Os isncritos terão acesso a benefícios dentro do complexo turístico. Entre eles, descontos em ingressos para o novo Parque Arvorar e para o Aqua Park, além de preços promocionais nos quatro resorts do Beach Park. As condições especiais podem ser utilizadas no período de 27 de setembro a 11 de outubro, com até 25% de desconto para pagamentos via Pix e 20% no cartão de crédito.
O evento oferecerá ainda acesso às atrações do Beach Park. No Parque Arvorar, o público terá possibilidade de 11 atividades ligadas à natureza, incluindo três aviários de imersão com área total de 3 mil m² e cerca de 250 animais, alguns deles ameaçados de extinção.
Já no Aqua Park, a novidade é o Surreal, considerada a maior montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura e velocidade de até 42 km/h. Outras atrações como o Insano, Vaikuntudo e Tobomusik seguem disponíveis.
A edição no Ceará será a primeira da GuudRun no estado. Criada por Manu Cit, a iniciativa já percorreu outras cidades brasileiras com foco em corrida e práticas ligadas ao bem-estar.
Serviço
Evento: GuudRun Ceará
Local: Beach Park (Rua Porto das Dunas, 2734, Aquiraz, Ceará)
Data: 4 e 5 de outubro
Horário: A partir das 9 horas (horário de Brasília)
