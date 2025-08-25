Corrida GuudRun terá edição inédita em parque aquático no Ceará

Beach Park será palco da primeira edição do evento no Ceará / Crédito: Divulgação/GuudRun

O Ceará será palco de uma edição inédita da GuudRun, corrida idealizada pela influenciadora digital Manu Cit. O evento será realizado no Beach Park, em Aquiraz, nos dias 4 e 5 de outubro, e contará com programação voltada para prática esportiva e atividades de bem-estar. A corrida acontece no domingo, 5, com largada marcada para as 6 horas. Os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km e 10 km. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas virtualmente pelo site ingresse.com; 60% das vagas já foram preenchidas.

Já no Aqua Park, a novidade é o Surreal, considerada a maior montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura e velocidade de até 42 km/h. Outras atrações como o Insano, Vaikuntudo e Tobomusik seguem disponíveis. A edição no Ceará será a primeira da GuudRun no estado. Criada por Manu Cit, a iniciativa já percorreu outras cidades brasileiras com foco em corrida e práticas ligadas ao bem-estar. Serviço Evento: GuudRun Ceará

Local: Beach Park (Rua Porto das Dunas, 2734, Aquiraz, Ceará) Data: 4 e 5 de outubro Horário: A partir das 9 horas (horário de Brasília)