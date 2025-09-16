Corrida das Estações reúne mais de 5 mil corredores em Fortaleza

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corrida das Estações Primavera reúne mais de 5 mil corredores em Fortaleza

A marca foi celebrada pelos organizadores do evento, que enfatizaram as raízes da corrida de rua fortalezense
A Corrida das Estações Primavera ocorreu nesse domingo, 14, e marcou e ficou marcada pelo alto número de corredores no evento. Divididos entre provas de 5 km, 10 km e 18 km, a prova teve 5871 participantes no circuito.

A marca foi celebrada pelos organizadores do evento, que enfatizaram as raízes da corrida de rua fortalezense. Na opinião de Matheus Falconi, Head de Comunicação da Norte Marketing Esportivo, o clima leve da capital alencarina foi um diferencial para a prova.

"Fortaleza mostrou mais uma vez sua força na corrida de rua: a etapa Primavera do Circuito das Estações reuniu milhares de corredores em uma experiência marcada pela energia contagiante e pelo clima de celebração", afirma.

Com mais de 5 mil atletas, os participantes novatos compartilharam suas experiências. Em entrevista ao Esportes O POVO, o fotógrafo Arlan Elton contou que encontrou inspiração em pequenos gestos ao longo do trajeto.

"Quando eu estava para desistir, olhei para a blusa de uma senhora e estava escrito: ‘a mente acredita e o corpo alcança’. Isso me deu força", cita, ligando a frase à situação da pessoa de mais idade, que estava na mesma pista que ele. Sentiu que pode ir longe.

"Depois, escutei de pessoas que saíam de uma festa: 'vocês estão ganhando o quê para estar aí?', em tom de deboche. É muito importante buscar saúde e ressignificar a vida", complementa. Segundo ele, correr virou terapia, como conta animado, ao lado do percurso realizado.

Saiba mais sobre o Circuito das Estações

Com uma etapapor estação do ano, A corrida das Estações simboliza um ciclo de evolução dos atletas que participam dos quatro desafios. A prova já está em sua 18ª edição e passou por outras 21 cidades, como: São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Curitiba, Manaus, entre outros.

Em cada edição, os corredores que encerram a corrida recebem uma parte de uma mandala. Cada parte representa uma das quatro estações e o atleta que conclui as quatro provas, consegue as peças necessárias para completar o objeto inteiro.

 

