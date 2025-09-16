Corrida das Estações reúne mais de 5 mil corredores em Fortaleza

Circuito das Estações promove etapa Primavera em Fortaleza / Crédito: Divulgação

A Corrida das Estações Primavera ocorreu nesse domingo, 14, e marcou e ficou marcada pelo alto número de corredores no evento. Divididos entre provas de 5 km, 10 km e 18 km, a prova teve 5871 participantes no circuito.

A marca foi celebrada pelos organizadores do evento, que enfatizaram as raízes da corrida de rua fortalezense. Na opinião de Matheus Falconi, Head de Comunicação da Norte Marketing Esportivo, o clima leve da capital alencarina foi um diferencial para a prova.