Cearense de beach Tennis encerra 8ª etapa com 37 pódios

Cearense de beach Tennis encerra 8ª etapa com 37 pódiosAo longo de quatro dias de competição, torneio teve disputas em em 11 categorias
Após quatro dias de intensa programação na Beira Mar de Fortaleza, a oitava etapa do Campeonato Cearense de Beach Tennis, também conhecida como Makai Open, se encerrou no último domingo, 15, com lotação no Aterro da Praia de Iracema em todos os dias de competição. Ao todo, a competição contou com a participação de mais de 500 atletas, terminando com 37 pódios.
O certame estadual definiu os últimos classificados para a Copa das Federações 2025, que serão divulgados após análise técnica na próxima quinta-feira, 18. O torneio nacional também será realizado em Fortaleza, entre os dias 18 e 22 de novembro. Nele, cada categoria terá até oito representantes cearenses: quatro homens e quatro mulheres. As vagas serão destinadas ao primeiro e segundo colocados do ranking, aos dois líderes da categoria mista e a mais dois atletas escolhidos por critério técnico.
Na expectativa assim como os atletas pela divulgação dos classificados para a Copa das Federações, a diretora da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), Thais Cortez, exaltou a competitividade da fase final do Cearense da modalidade e também a presença do público na praia cearense, o que deu um maior incentivo aos atletas que competiram.
"O evento foi um sucesso. Um alto nível de competição e tivemos recorde de inscritos nessa etapa. Os atletas adoraram o público que compareceu, que também era só elogios para o espaço e à estrutura. Tivemos a Arena Makai todos os dias lotada", ressaltou ela.
A lotação se deu em função ao alto nível de competitividade já que, dividida em várias quadras, a Arena Makai contou com disputas nas categorias profissionais, de A à D e das idades de Sub-10 até + 60. Ao público que se interessasse na modalidade, havia ainda a possibilidade de participar de aulas experimentais, que foram ofertadas em horários específicos dos quatro dias de torneio.
O estudante de psicologia, Iago Alves, foi um dos curiosos que usufruiu de uma das atividades ofertadas. Para ele, com a ascensão da utilização da Beira-Mar de Fortaleza para a prática de exercícios físicos, é importante que esportes como o beach tennis estejam disponíveis para a prática dos interessados.
"Muita gente tem feito corrida na Beira-Mar e é bem legal, mesmo que só pelo tempo do evento, as aulas de beach tennis estejam disponíveis para todos. Não sei se fui tão bem na aula (risos), mas gostei do evento", acentuou ele.
Confira os campeões das categorias profissionais:
- Duplas masculinas PRO: Tiago Carvalho e Pablo Vinicius
- Duplas femininas PRO: Ana Bianca Maciel e Marília Câmara
- Duplas mistas PRO: Ramon Moura e Priscila Costa
Confira demais campeões:
- Duplas masculinas Sub-10: Thiago Barroso e Bernardo Arrais
- Duplas femininas Sub-10: Nanda Lobo e Lis Veríssimo
- Duplas mistas Sub-10: Lis Veríssimo e Bernardo Arrais
- Duplas masculinas Sub-12: Miguel Rocha e Davi Ximenes
- Duplas femininas Sub-12: Maria Cecília e Alice Bezerra
- Duplas mistas Sub-12: Miguel Rocha e Luiza Maria
- Duplas masculinas Sub-14: João Garcia e Samuel Harrop
- Duplas masculinas Sub-16: João Pedro Varela e Gustavo Ximenes
- Duplas femininas Sub-16: Maju Moreira e Bruna Málio
- Duplas mistas Sub-16: Assis Neto e Bea Sampaio
- Duplas masculinas Sub-18: João Jereissati e Leo Oriá
- Duplas mistas Sub-18: Lívia Andrade e Pedro Silva
- Duplas masculinas +40: Tiago Carvalho e Leonardo Brito
- Duplas femininas +40: Maria Barroso e Aritana Aderaldo
- Duplas mistas +40: Rodrigo Carvalho e Aritana Aderaldo
- Duplas masculinas +50: Antônio Amaral e Fernando Filho
- Duplas femininas +50: Luiza Pouchain e Joyce Paiva
- Duplas mistas +50: Ticiana Vidal e Robert Bezerra
- Duplas femininas +60: Márcia Pires e Silene Gurgel
- Duplas masculinas iniciante: Luan Rocha e Heverton Dourado
- Duplas femininas iniciante: Joyce Teixeira e Phâmela Brito
- Duplas mistas iniciante: Phâmela Brito e João Pedro
- Duplas Masculino D: Bruno Menezes e Alan Bruno
- Duplas Femininas D: Allyne Ribeiro e Alana Sousa
- Duplas Mistas D: Raul Canafistula e Gienah Rodrigues
- Duplas masculinas C: Lucas Cruz e Gustavo Fernandes
- Duplas femininas C: Gabriele Madeira e Rafaella Vasconcelos
- Duplas mistas C: Larissa Araújo e Rananiel Santos
- Duplas masculinas B: Pablo Vinícius e Kaiky Gama
- Duplas femininas B: Roberta Monteiro e Maria Oliveira
- Duplas mistas B: Beatriz Santos e Pablo Vinícius
- Duplas masculinas A: Felipe Portela e Jeferson Ferreira
- Duplas femininas A: Natalia Silveira e Maria Luiza
- Duplas mistas A: Cintia Bernardo e Thales Girão