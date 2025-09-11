Circuito das Estações etapa Primavera ocorre neste domingo, 14

Circuito das Estações etapa Primavera ocorre neste domingo, 14A largada será no Aterro da Praia de Iracema e o evento terá percursos de 5 km, 10 km e 18 km
O Circuito das Estações etapa Primavera ocorre em Fortaleza, neste domingo, 14. A largada será no Aterro da Praia de Iracema e o evento terá percursos de 5 km, 10 km e 18 km, contendo premiação para os três primeiros colocados de cada categoria, nas modalidades masculino e feminino.
Além das medalhas, o evento entrega, em cada edição, aos corredores que encerram a corrida uma parte de uma mandala. Cada parte representa uma das quatro estações e o atleta que conclui as quatro provas, consegue as peças necessárias para completar o objeto inteiro.
A prova já está em sua 18ª edição e passou por outras 21 cidades, como: São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Curitiba, Manaus, entre outros. Com uma etapa por estação do ano, o evento simboliza um ciclo de evolução dos atletas que participam dos quatro desafios.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site oficial do circuito, com kits a partir de R$ 169,99. O kit básico tem em sua composição uma camisa do evento, uma mochila, uma garrafa e a medalha pós-prova.
A retirada dos kits acontece na loja Decathlon do Shopping Riomar Fortaleza, localizado na rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu, entre os dias 12 e 13 de setembro, a partir das 10 horas.
Serviço:
Circuito das Estações – Etapa Primavera - Fortaleza
Data: 14/09/2025 - domingo
Local: Aterro de Iracema
Distâncias: 5KM, 10KM e 18KM
Horário da largada: a definir
Valor do Kit: a partir de R$ 169,00 (kit básico)