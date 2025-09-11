Circuito das Estações etapa Primavera ocorre neste domingo, 14

Circuito das Estações promove etapa Primavera em Fortaleza / Crédito: Divulgação

O Circuito das Estações etapa Primavera ocorre em Fortaleza, neste domingo, 14. A largada será no Aterro da Praia de Iracema e o evento terá percursos de 5 km, 10 km e 18 km, contendo premiação para os três primeiros colocados de cada categoria, nas modalidades masculino e feminino. Além das medalhas, o evento entrega, em cada edição, aos corredores que encerram a corrida uma parte de uma mandala. Cada parte representa uma das quatro estações e o atleta que conclui as quatro provas, consegue as peças necessárias para completar o objeto inteiro.