Fortaleza e São João do Jaguaribe estreiam na Taça Brasil de Futsal nesta terça, 16/9

Fortaleza e São João do Jaguaribe estreiam na Taça Brasil de Futsal nesta terça, 16/9Neste ano, a competição será realizada de 16 a 22 de setembro, com todos os jogos acontecendo em São João do Jaguaribe, na região centro-leste do estado do Ceará
Representantes do Estado, Fortaleza e São João do Jaguaribe iniciam nesta terça-feira, 16, suas trajetórias na 52ª Taça Brasil de Futsal 1ª Divisão. A competição será realizada integralmente em São João do Jaguaribe (CE) até a próxima segunda-feira, 22, data marcada para a final.
O Fortaleza integra o Grupo B e fará sua estreia contra o Alfe/Funec-MS, às 18 horas, no Ginásio Júlio Irineu Costa. Já o São João do Jaguaribe, que está no Grupo A, enfrenta o IDAMA-AM às 20 horas, no mesmo local.
“Tem sido uma temporada muito boa, na qual estou conseguindo ajudar meus companheiros com gols e assistências. Sabemos da dificuldade que é jogar uma Taça Brasil, mas temos um grupo muito bom e muita confiança no nosso time. Espero continuar ajudando dentro de quadra para alcançarmos nossos objetivos”, afirmou Gugu Flores, pivô e artilheiro do Fortaleza em 2025.
Por ser sede do torneio, o São João do Jaguaribe herdou uma vaga automática. Assim, a classificação obtida como campeão cearense de 2024 foi repassada ao vice, o Fortaleza.
A Taça Brasil será disputada em turno único. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais, que além de definir os finalistas também garantirão vaga na Divisão Especial de 2026.
Considerada a competição mais tradicional do futsal brasileiro, a Taça Brasil terá transmissão ao vivo da CBFS TV, no YouTube.
Grupos da competição
Grupo A
- IDAMA (AM)
- SER Santiago Futsal (RS)
- São João do Jaguaribe Futsal (CE)
- Curumim/CADET (RN)
- Nova Geração (DF)
Grupo B
- Sport Club do Recife (PE)
- Vila Nova Gurupi (TO)
- ALFE/FUNEC (MS)
- Fortaleza (CE)
Primeira fase – jogos
1ª Rodada – 16/09 (terça-feira)
- 16h – Curumim (RN) x Nova Geração (DF)
- 18h – Fortaleza (CE) x ALFE/FUNEC (MS)
- 20h – São João do Jaguaribe (CE) x IDAMA (AM)
Folgam: SER Santiago (RS) e Sport (PE)
2ª Rodada – 17/09 (quarta-feira)
- 16h – IDAMA (AM) x SER Santiago (RS)
- 18h – Fortaleza (CE) x Vila Nova (TO)
- 20h – São João do Jaguaribe (CE) x Nova Geração (DF)
Folgam: Curumim (RN), ALFE (MS) e Sport (PE)
3ª Rodada – 18/09 (quinta-feira)
- 14h – Curumim (RN) x IDAMA (AM)
- 16h – Vila Nova (TO) x ALFE (MS)
- 18h – Fortaleza (CE) x Sport (PE)
- 20h – São João do Jaguaribe (CE) x SER Santiago (RS)
Folga: Nova Geração (DF)
4ª Rodada – 19/09 (sexta-feira)
- 16h – Sport (PE) x ALFE (MS)
- 18h – Nova Geração (DF) x SER Santiago (RS)
- 20h – São João do Jaguaribe (CE) x Curumim (RN)
Folgam: IDAMA (AM), Vila Nova (TO) e Fortaleza (CE)
5ª Rodada – 20/09 (sábado)
- 16h – Nova Geração (DF) x IDAMA (AM)
- 18h – Sport (PE) x Vila Nova (TO)
- 20h – SER Santiago (RS) x Curumim (RN)
Folgam: São João do Jaguaribe (CE), Fortaleza (CE) e ALFE (MS)
Etapa final
Semifinais – 21/09 (domingo)
- 16h – 1º Grupo A x 2º Grupo B
- 18h – 1º Grupo B x 2º Grupo A
Final – 22/09 (segunda-feira)
- 11h – Vencedores das semifinais
