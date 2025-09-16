Fortaleza e São João do Jaguaribe estreiam na Taça Brasil de Futsal nesta terça, 16/9

O Fortaleza estreará contra o Alfe/FUNEC-MS / Crédito: Felipe Honorato/Fortaleza EC

Representantes do Estado, Fortaleza e São João do Jaguaribe iniciam nesta terça-feira, 16, suas trajetórias na 52ª Taça Brasil de Futsal 1ª Divisão. A competição será realizada integralmente em São João do Jaguaribe (CE) até a próxima segunda-feira, 22, data marcada para a final. O Fortaleza integra o Grupo B e fará sua estreia contra o Alfe/Funec-MS, às 18 horas, no Ginásio Júlio Irineu Costa. Já o São João do Jaguaribe, que está no Grupo A, enfrenta o IDAMA-AM às 20 horas, no mesmo local.

A Taça Brasil será disputada em turno único. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais, que além de definir os finalistas também garantirão vaga na Divisão Especial de 2026. Considerada a competição mais tradicional do futsal brasileiro, a Taça Brasil terá transmissão ao vivo da CBFS TV, no YouTube. Grupos da competição Grupo A IDAMA (AM)



SER Santiago Futsal (RS)



São João do Jaguaribe Futsal (CE)



Curumim/CADET (RN)



Nova Geração (DF) Grupo B Sport Club do Recife (PE)



Vila Nova Gurupi (TO)



ALFE/FUNEC (MS)



Fortaleza (CE) Primeira fase – jogos 1ª Rodada – 16/09 (terça-feira) 16h – Curumim (RN) x Nova Geração (DF)



18h – Fortaleza (CE) x ALFE/FUNEC (MS)



20h – São João do Jaguaribe (CE) x IDAMA (AM) Folgam: SER Santiago (RS) e Sport (PE)

2ª Rodada – 17/09 (quarta-feira) 16h – IDAMA (AM) x SER Santiago (RS)



18h – Fortaleza (CE) x Vila Nova (TO)



20h – São João do Jaguaribe (CE) x Nova Geração (DF) Folgam: Curumim (RN), ALFE (MS) e Sport (PE) 3ª Rodada – 18/09 (quinta-feira) 14h – Curumim (RN) x IDAMA (AM)



16h – Vila Nova (TO) x ALFE (MS)



18h – Fortaleza (CE) x Sport (PE)



20h – São João do Jaguaribe (CE) x SER Santiago (RS) Folga: Nova Geração (DF) 4ª Rodada – 19/09 (sexta-feira) 16h – Sport (PE) x ALFE (MS)



18h – Nova Geração (DF) x SER Santiago (RS)



20h – São João do Jaguaribe (CE) x Curumim (RN) Folgam: IDAMA (AM), Vila Nova (TO) e Fortaleza (CE)