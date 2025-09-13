Notícia no site da Prefeitura que celebrava Clássico-Rei de futsal fica fora do ar após confusão

Notícia no site da Prefeitura que celebrava Clássico-Rei de futsal fica fora do ar após confusãoPublicação sobre retorno do duelo ao Ginásio Paulo Sarasate saiu do ar depois da briga entre torcedores. Prefeitura alega instabilidade no portal e Secretaria de Esporte confirma danos no equipamento, que deverão ser reparados pelos clubes
A notícia publicada no site oficial da Prefeitura de Fortaleza, que celebrava o retorno do Clássico-Rei de futsal ao Ginásio Paulo Sarasate após mais de duas décadas, saiu do ar horas depois da partida entre Ceará e Fortaleza terminar em confusão nas arquibancadas. Logo no início do jogo, torcedores rivais se envolveram em uma briga que levou ao cancelamento da disputa e levantou questionamentos sobre a retirada do conteúdo do portal municipal.
Em resposta à reportagem, a Prefeitura informou que a retirada da publicação ocorreu devido a instabilidades técnicas durante manutenções programadas no portal oficial. Segundo a área de tecnologia da informação, os ajustes no sistema acontecem aos fins de semana e podem afetar temporariamente os conteúdos do site.
Apesar disso, notícias dos dias anteriores sobre outros assuntos podem ser acessadas normalmente. Diante disso, Esportes O POVO questionou se a notícia sobre o duelo de futsal retornaria ao ar. Até o momento, não houve retorno sobre esse ponto.
A Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel) também se manifestou em nota. O órgão confirmou que foram registrados danos materiais em cadeiras plásticas e grades de proteção do ginásio. Um levantamento detalhado está em andamento, e os clubes, responsáveis pela realização da partida, serão notificados para arcar com os custos de reparação.
A Secel destacou ainda que o Ginásio Paulo Sarasate foi cedido para o evento e que, como em todas as cessões temporárias, a responsabilidade pela organização e condução da partida é de quem a promove. A pasta reforçou que o equipamento público seguiu os protocolos estabelecidos e que o caso seguirá os trâmites necessários junto aos organizadores.