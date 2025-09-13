Notícia no site da Prefeitura que celebrava Clássico-Rei de futsal fica fora do ar após confusão

Notícia que celebrava o retorno do Clássico-Rei ao Ginásio Paulo Sarasate ficou fora do ar logo após confusão de torcedores / Crédito: Captura de tela / Site Prefeitura de Fortaleza

A notícia publicada no site oficial da Prefeitura de Fortaleza, que celebrava o retorno do Clássico-Rei de futsal ao Ginásio Paulo Sarasate após mais de duas décadas, saiu do ar horas depois da partida entre Ceará e Fortaleza terminar em confusão nas arquibancadas. Logo no início do jogo, torcedores rivais se envolveram em uma briga que levou ao cancelamento da disputa e levantou questionamentos sobre a retirada do conteúdo do portal municipal. Em resposta à reportagem, a Prefeitura informou que a retirada da publicação ocorreu devido a instabilidades técnicas durante manutenções programadas no portal oficial. Segundo a área de tecnologia da informação, os ajustes no sistema acontecem aos fins de semana e podem afetar temporariamente os conteúdos do site.