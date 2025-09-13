Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Notícia no site da Prefeitura que celebrava Clássico-Rei de futsal fica fora do ar após confusão

Publicação sobre retorno do duelo ao Ginásio Paulo Sarasate saiu do ar depois da briga entre torcedores. Prefeitura alega instabilidade no portal e Secretaria de Esporte confirma danos no equipamento, que deverão ser reparados pelos clubes
Autor Wanderson Trindade
Wanderson Trindade Repórter
A notícia publicada no site oficial da Prefeitura de Fortaleza, que celebrava o retorno do Clássico-Rei de futsal ao Ginásio Paulo Sarasate após mais de duas décadas, saiu do ar horas depois da partida entre Ceará e Fortaleza terminar em confusão nas arquibancadas. Logo no início do jogo, torcedores rivais se envolveram em uma briga que levou ao cancelamento da disputa e levantou questionamentos sobre a retirada do conteúdo do portal municipal.

Em resposta à reportagem, a Prefeitura informou que a retirada da publicação ocorreu devido a instabilidades técnicas durante manutenções programadas no portal oficial. Segundo a área de tecnologia da informação, os ajustes no sistema acontecem aos fins de semana e podem afetar temporariamente os conteúdos do site.

Apesar disso, notícias dos dias anteriores sobre outros assuntos podem ser acessadas normalmente. Diante disso, Esportes O POVO questionou se a notícia sobre o duelo de futsal retornaria ao ar. Até o momento, não houve retorno sobre esse ponto.

A Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel) também se manifestou em nota. O órgão confirmou que foram registrados danos materiais em cadeiras plásticas e grades de proteção do ginásio. Um levantamento detalhado está em andamento, e os clubes, responsáveis pela realização da partida, serão notificados para arcar com os custos de reparação.

A Secel destacou ainda que o Ginásio Paulo Sarasate foi cedido para o evento e que, como em todas as cessões temporárias, a responsabilidade pela organização e condução da partida é de quem a promove. A pasta reforçou que o equipamento público seguiu os protocolos estabelecidos e que o caso seguirá os trâmites necessários junto aos organizadores.

