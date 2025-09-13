Federação de Futsal repudia violência em Clássico-Rei e lamenta confusão no Paulo Sarasate

Federação de Futsal repudia violência em Clássico-Rei e lamenta confusão no Paulo SarasateConfronto entre torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza interrompeu partida após seis minutos. Federação cobra respeito às famílias e alerta para os riscos à segurança coletiva
A Federação Cearense de Futsal (FCFS) divulgou uma nota oficial de repúdio aos episódios de violência registrados durante o Clássico-Rei do futsal, válido pela 7ª rodada da Divisão Especial do Campeonato Cearense Adulto Masculino, realizado no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. O jogo, que marcava o reencontro das torcidas de Ceará e Fortaleza na modalidade após 21 anos, foi interrompido com apenas seis minutos de bola rolando em razão de uma briga generalizada nas arquibancadas.
O confronto teve início quando torcedores do Ceará tentaram invadir o espaço destinado aos tricolores. Pouco antes da confusão, o Fortaleza havia aberto o placar com gol de Valdin. A Polícia Militar interveio com bombas de efeito moral e gás de pimenta, que também atingiram atletas, membros das comissões técnicas e torcedores que nada tinham a ver com a confusão. Os vestiários foram utilizados como abrigo para mulheres e crianças, em meio ao clima de tensão.
Na nota, a FCFS classificou os atos como “inadmissíveis” e destacou que a violência coloca em risco não apenas torcedores, mas também profissionais em serviço, famílias e crianças que estavam no ginásio. A entidade ressaltou que os episódios mancham a imagem do futsal cearense em um momento que deveria ser histórico para a modalidade no Estado.
“São atitudes que ferem a lei, comprometem a integridade de inocentes e configuram grave ameaça à ordem pública e à segurança coletiva”, afirmou a federação.
Segundo a FCFS, a pronta atuação da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do Batalhão de Choque, da Cavalaria da PM e da equipe de segurança privada do ginásio conteve os tumultos, resultando na detenção de envolvidos e no encaminhamento dos responsáveis às autoridades competentes.