Ceará lamenta briga no Clássico-Rei do futsal e promete colaborar com autoridades

Ceará lamenta briga no Clássico-Rei do futsal e promete colaborar com autoridadesO conflito generalizado na arquibancada do Ginásio Paulo Sarasate ocorreu poucos minutos após o início do duelo entre Vovô e Leão pelo Campeonato Cearense de Futsal
O Ceará se manifestou oficialmente sobre a briga generalizada envolvendo torcedores do clube no Ginásio Paulo Sarasate, nesta sexta-feira, durante o Clássico-Rei contra o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense de Futsal. Em nota, o Vovô lamentou o ocorrido e se colocou à disposição para ajudar as autoridades na apuração dos fatos.
A confusão envolvendo torcedores do Ceará e do Fortaleza na arquibancada do ginásio teve início cerca de seis minutos após a partida entre os clubes começar. Na ocasião, um grupo de alvinegros tentou invadir a parte reservada aos tricolores, o que desencadeou confronto físico, deixando pessoas feridas e exigindo intervenção da polícia. A partida foi cancelada.
Leia mais
No comunicado publicado, o Alvinegro de Porangabuçu destacou que, no planejamento da operação da partida, as partes envolvidas – clubes, polícia e órgãos competentes – adotaram “as medidas cabíveis para que o jogo ocorresse de forma pacífica”. No momento do conflito, porém, apenas três policiais estavam presentes na divisória da arquibancada.
O Esportes O POVO entrou em contato com o Fortaleza, que disse que vai aguardar o resultado das investigações policiais para se manifestar. A Federação Cearense de Futebol e a Polícia Militar não se posicionaram até a publicação desta matéria. Caso haja uma resposta, o texto será atualizado.
Confira a nota do Ceará na íntegra:
Restando 15 minutos para o fim do primeiro tempo do Clássico-Rei, válido pelo Campeonato Cearense de Futsal 2025, torcedores de Ceará e Fortaleza se envolveram em uma briga generalizada nas arquibancadas do Ginásio Paulo Sarasate.
Em todo o planejamento da operação da partida, os clubes, a polícia e todos os órgãos competentes adotaram as medidas cabíveis para que o jogo ocorresse de forma pacífica, garantindo que as forças de segurança pública do Estado estivessem cientes das especificidades do duelo.
O Ceará Sporting Club lamenta profundamente as cenas registradas no Ginásio Paulo Sarasate, na noite desta sexta-feira, 12, e se coloca inteiramente à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos que levaram à ocorrência.
Os clubes e a Federação se reunirão posteriormente para discutir os termos da sequência da partida, paralisada após o ocorrido.