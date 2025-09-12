Ceará lamenta briga no Clássico-Rei do futsal e promete colaborar com autoridades

Torcedores de Ceará e Fortaleza entraram em conflito durante um jogo de futsal no Ginásio Paulo Sarasate / Crédito: Reprodução

O Ceará se manifestou oficialmente sobre a briga generalizada envolvendo torcedores do clube no Ginásio Paulo Sarasate, nesta sexta-feira, durante o Clássico-Rei contra o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense de Futsal. Em nota, o Vovô lamentou o ocorrido e se colocou à disposição para ajudar as autoridades na apuração dos fatos. A confusão envolvendo torcedores do Ceará e do Fortaleza na arquibancada do ginásio teve início cerca de seis minutos após a partida entre os clubes começar. Na ocasião, um grupo de alvinegros tentou invadir a parte reservada aos tricolores, o que desencadeou confronto físico, deixando pessoas feridas e exigindo intervenção da polícia. A partida foi cancelada.

Em todo o planejamento da operação da partida, os clubes, a polícia e todos os órgãos competentes adotaram as medidas cabíveis para que o jogo ocorresse de forma pacífica, garantindo que as forças de segurança pública do Estado estivessem cientes das especificidades do duelo. O Ceará Sporting Club lamenta profundamente as cenas registradas no Ginásio Paulo Sarasate, na noite desta sexta-feira, 12, e se coloca inteiramente à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos que levaram à ocorrência. Os clubes e a Federação se reunirão posteriormente para discutir os termos da sequência da partida, paralisada após o ocorrido.