Challenge Fortaleza investiga possível adulteração em ponto de hidratação em prova

Retirada dos kits do Challenge Fortaleza ocorre no Aterro da Praia de Iracema. / Crédito: Didio Theorga/Challenge Fortaleza

A organização do Challenge Fortaleza informou na noite deste domingo, 31, em uma nota oficial, que averigua junto às autoridades um suposto caso de adulteração de squeezes em um dos pontos de hidratação das provas de ciclismo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem é visto próximo de alguns organizadores manejando as garrafas de água que seriam entregues aos atletas.