Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Challenge Fortaleza investiga possível adulteração em ponto de hidratação em prova

Challenge Fortaleza investiga possível adulteração em ponto de hidratação em prova

Caso já foi registrado junto às autoridades e está sob investigação oficial para apurar os fatos e responsabilidades, de acordo com nota do evento
Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A organização do Challenge Fortaleza informou na noite deste domingo, 31, em uma nota oficial, que averigua junto às autoridades um suposto caso de adulteração de squeezes em um dos pontos de hidratação das provas de ciclismo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem é visto próximo de alguns organizadores manejando as garrafas de água que seriam entregues aos atletas.

Leia mais

No posicionamento, o evento esclareceu que o caso foi registrado junto às autoridades e está sob investigação. A nota também reforçou compromisso com a integridade dos competidores que participaram do circuito, que foi finalizado neste domingo.

Confira nota completa:

A organização do Challenge Fortaleza informa que estamos cientes de um vídeo que circula nas redes sociais mostrando uma possível adulteração de squeezes no primeiro ponto de hidratação do ciclismo (Via Expressa).

O caso já foi registrado junto às autoridades e está sob investigação oficial para apurar os fatos e responsabilidades.

Reforçamos nosso compromisso com a segurança, transparência e integridade em todas as etapas do evento e manteremos a comunidade atualizada sobre o andamento das apurações.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar