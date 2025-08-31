Challenge Fortaleza investiga possível adulteração em ponto de hidratação em prova

Challenge Fortaleza investiga possível adulteração em ponto de hidratação em provaCaso já foi registrado junto às autoridades e está sob investigação oficial para apurar os fatos e responsabilidades, de acordo com nota do evento
A organização do Challenge Fortaleza informou na noite deste domingo, 31, em uma nota oficial, que averigua junto às autoridades um suposto caso de adulteração de squeezes em um dos pontos de hidratação das provas de ciclismo.
Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem é visto próximo de alguns organizadores manejando as garrafas de água que seriam entregues aos atletas.
Leia mais
-
Challenge Fortaleza: confira os vencedores do Half Distance
-
De estreantes a veteranos, Challenge Fortaleza inspira cerca 1.300 corredores na Beira Mar
-
Às vésperas do Challenge, Fortaleza recebe atletas de todo o continente
-
Após diagnóstico errado nos EUA, Vittoria Lopes retorna a Fortaleza e disputa o Challenge
No posicionamento, o evento esclareceu que o caso foi registrado junto às autoridades e está sob investigação. A nota também reforçou compromisso com a integridade dos competidores que participaram do circuito, que foi finalizado neste domingo.
Confira nota completa:
A organização do Challenge Fortaleza informa que estamos cientes de um vídeo que circula nas redes sociais mostrando uma possível adulteração de squeezes no primeiro ponto de hidratação do ciclismo (Via Expressa).
O caso já foi registrado junto às autoridades e está sob investigação oficial para apurar os fatos e responsabilidades.
Reforçamos nosso compromisso com a segurança, transparência e integridade em todas as etapas do evento e manteremos a comunidade atualizada sobre o andamento das apurações.