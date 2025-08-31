Challenge Fortaleza: confira os vencedores do Half Distance

Triatleta olímpica Vittoria Lopes foi campeão do Half Distance Feminino. / Crédito: Victor Barros/O POVO

O Challenge Fortaleza chegou ao fim neste domingo, 31, com as provas de triatlo Sprint, Revezamento e Half Distance — este último, o principal circuito da competição. Mesmo com a manhã chuvosa na Capital, a animação do público e a concentração dos atletas permaneceram intactas. A largada do Half Distance ocorreu às 5h30min. Foram 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida em um percurso desafiador. Por volta das 9h50min, a fortalezense Vittoria Lopes foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada e a segunda colocada geral. Triatleta olímpica, Vittoria representou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024, mas competiu pela primeira vez em sua terra natal.

“Nem acredito que consegui correr os 21 km depois de um diagnóstico errado. Cheguei a Fortaleza pensando em tirar férias pelo resto do ano, sem imaginar disputar um Challenge, mas as coisas foram acontecendo. Terminar essa prova em casa, nesse calor, é muita alegria para mim”, comemorou a atleta. Pouco antes, por volta das 9h30min, o paraense Danilo Pimentel — esposo de Vittoria — havia sido o primeiro a completar o percurso, conquistando o lugar mais alto do pódio. O atleta, que integrou a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, celebrou o feito inédito após anos de tentativas. “Foi mais difícil do que eu imaginei. Pensei que não iria aguentar, mas mantive a calma e a cabeça no lugar. No ciclismo percebi que o ritmo estava insustentável para esse calor, então optei por manter meu ritmo e consegui abrir uma boa vantagem. Estou muito feliz de ganhar o Challenge. Já havia sido terceiro e segundo nos anos anteriores. Hoje, finalmente, conquistei a vitória”, destacou. Em entrevista ao Esportes O POVO, o casal falou sobre as dificuldades enfrentadas durante a disputa. Vittoria, que retornava de uma lesão, teve pouco tempo de preparação. Apesar do bom desempenho, reconheceu os impactos dessa retomada apressada.

“Eu sabia que faltaria mais preparação, mas consegui desenrolar bem na natação e na bike; na corrida, foi puro incentivo psicológico. Estou muito feliz, principalmente porque o Danilo também ganhou. Eu não tinha noção da prova dele”, contou. Danilo destacou a superação da parceira em competir pela primeira vez em casa. “Ela vinha de um período de lesão, com menos treino, e conseguiu finalizar em grande estilo. Muito feliz que ela ganhou em Fortaleza. Agora é trabalhar para crescer cada vez mais”, disse o atleta paraense. Resultados do Half Distance Feminino

1º lugar - Vittoria Lopes (4h23min40s) 2º lugar - Raquel Mafra (4h32min28s) 3º lugar - Pietra Meneghini (4h35min46s)

4º lugar - Mikelle Coelho (4h39min35) 5º lugar - Amy Vantassel (5h1min16s) Masculino