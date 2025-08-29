Às vésperas do Challenge, Fortaleza recebe atletas de todo o continente

As amigas Mércia Fabiana e Lívia Lima irão participar do Challenge Fortaleza e celebram o evento na cidade nordestina. / Crédito: FCO Fontenele/O POVO

As temperaturas deram uma trégua em Fortaleza, mas o clima do Challenge Family esquentou nesta sexta-feira, 29, no Aterro da Praia de Iracema. Às vésperas do início da competição, o movimento de atletas se intensificou para a retirada dos kits. Se na quinta-feira o predomínio foi de cearenses inscritos nas provas de corrida e triatlo, desta vez foram os competidores vindos de outras cidades e países que movimentaram a Expo Feira, enchendo o espaço de atletas e bicicletas e impulsionando também o turismo local.

Entre os visitantes que retiraram seus kits estava o casal de argentinos Arturo Bravo e Lorena Riquelme. Os dois, bioquímicos de profissão e confirmados na categoria Sprint, vieram a Fortaleza especialmente para a disputa. “Viemos conhecer Fortaleza. É a nossa primeira vez aqui. Uma cidade bonita, com um clima ótimo. Estou feliz de estar aqui. Triatleta é um rótulo muito grande (risos). Eu pratico esse esporte faz três anos. Trabalho como bioquímico e o estresse da pandemia me deixou em depressão. O esporte me ajudou, foi um ponto de partida. Esse é meu segundo Challenge, o primeiro da minha esposa, e estamos muito empolgados para curtir a cidade e o torneio”, contou Arturo. + Água de coco, superfamília e 10 anos de um AVC: histórias invisíveis do Challenge Fortaleza

Eles não foram os únicos a chegarem em dupla. As amigas Mércia Fabiana e Lívia Lima, inscritas na prova mais desafiadora do evento, a Half Distance, também marcaram presença na Praia de Iracema. Vindas de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), elas ressaltaram que o calor e a umidade de Fortaleza são vistos como vantagem diante de atletas de outras regiões.

“Como é a primeira vez do Challenge em Fortaleza, estamos torcendo para dar certo, que seja um sucesso. Cheguei ontem à cidade. Já corri, já nadei e amanhã vamos dar uma volta de bike para reconhecer o percurso e ver as condições de vento”, afirmou Mércia, advogada e triatleta há sete anos. Lívia, que começou a competir há apenas um ano e meio, encara a disputa como aprendizado:

“Será minha segunda prova nessa distância e minha ideia é acumular o máximo de experiência possível. Estou bem feliz com essa prova. A gente vem de um lugar muito quente, então esse clima não está ruim pra gente. Que continue assim, pois é bom pra nós — pros outros competidores é que não é (risos).” Aracati no Challenge Júnior O Challenge Fortaleza também terá espaço para os pequenos atletas no Challenge Júnior. A cidade de Aracati será representada por cerca de 19 crianças da Escolinha de Triathlon Formando Campeões.