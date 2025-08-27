Maior donwind de kitesurf do mundo, 13ª edição do Iron Macho começa em setembro

Maior donwind de kitesurf do mundo, 13ª edição do Iron Macho começa em setembroA prova terá 1,8 mil km de extensão e contará com kitesurfistas do mundo todo
O Ceará e outros seis estados receberão, entre os dias 1º e 30 de setembro, a 13ª edição do Iron Macho, maior Donwind de kitesurf do mundo. A prova terá 1,8 mil km de extensão e contará com kitesurfistas do mundo todo.
Liderada por Marques Filho, a prova terá início na Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, no próximo dia 1º de setembro, e termina dia 30 do mesmo mês, em Alcântara, no estado do Maranhão. Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí completam a travessia.
Tendo mais de 50 inscritos até o momento, vindos de todos os lugares do país e do mundo, como Argentina, Canadá e Holanda, o objetivo do evento, segundo o organizador, é aumentar o número de participantes nos próximos anos.
O Kitesurf é uma modalidade tradicional das praias cearenses, atraindo muitos praticantes entre julho e novembro. Segundo dados da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), 400 mil turistas vieram ao Estado para a prática de esportes ou aventura. O número representa 16,2% do total de visitantes internacionais e 12,1% dos turistas domésticos.
"É muito bom ver e sentir as experiências de quem faz pela primeira vez ou já passou por aqui outros anos. Visitar e conhecer cada comunidade de praia, os nativos, estabelecer um intercâmbio e conexão com histórias de vida completa e aparentemente diferentes, mas, várias vezes, com sentimentos parecidos", disse Marques Filhos.
Esta será a terceira edição consecutiva da prova com participação feminina. Ao contrário do que se acha, o nome Iron Macho surgiu de um trocadilho da tradicional prova Iron Man, com o jargão "macho", tradicional da cultura cearense.
"Uma coisa com a nossa cara, nosso jeito de falar cearencês", afirma Marques Filho.
O responsável pelo projeto também enxerga a prova como um motor para desenvolver as economias nordestinas e promover o turismo. Além dos destinos já conhecidos, o CEO do Iron Macho destaca a cultura dos abitantes locais, como artesãos e pescadores, como parte crucial da viagem.
"Acreditamos no potencial da costa nordestina como destino turístico econômico e sustentável, inclusive com as melhores condições do mundo para a prática não apenas do kitesurf; O kite é uma prática que não agride o meio ambiente e nos permite realizar viagens de forma sustentável, divulgando esses destinos turísticos, interagindo e, sobretudo aprendendo com as comunidades ribeirinhas, pescadores, artesãos, guias turísticos, cozinheiras, num grande tecido da nossa cultura”.
Serviço:
Iron Macho, de 1º a 30 de setembro de 2025
Itamaracá/PE – Alcântara/MA