Maior donwind de kitesurf do mundo, 13ª edição do Iron Macho começa em setembro

A tradicional prova chega a sua 13ª edição / Crédito: Divulgação

O Ceará e outros seis estados receberão, entre os dias 1º e 30 de setembro, a 13ª edição do Iron Macho, maior Donwind de kitesurf do mundo. A prova terá 1,8 mil km de extensão e contará com kitesurfistas do mundo todo. Liderada por Marques Filho, a prova terá início na Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, no próximo dia 1º de setembro, e termina dia 30 do mesmo mês, em Alcântara, no estado do Maranhão. Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí completam a travessia.

Esta será a terceira edição consecutiva da prova com participação feminina. Ao contrário do que se acha, o nome Iron Macho surgiu de um trocadilho da tradicional prova Iron Man, com o jargão "macho", tradicional da cultura cearense. "Uma coisa com a nossa cara, nosso jeito de falar cearencês", afirma Marques Filho. O responsável pelo projeto também enxerga a prova como um motor para desenvolver as economias nordestinas e promover o turismo. Além dos destinos já conhecidos, o CEO do Iron Macho destaca a cultura dos abitantes locais, como artesãos e pescadores, como parte crucial da viagem.