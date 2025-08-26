Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bia Haddad vence Sonay Kartal em estreia pelo US Open

A próxima rodada ainda não tem data nem horário definidos, mas Bia enfrenta a vencedora do confronto entre Lois Boisson e Viktorija Golubic, que acontece ainda nesta terça
Nesta terça-feira, a tenista Bia Haddad enfrentou, pela primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos, a britânica Sonay Kartal, vencendo o duelo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/1.

A próxima rodada ainda não tem data nem horário definidos, mas Bia enfrenta a vencedora do confronto entre Lois Boisson e Viktorija Golubic, que acontece ainda nesta terça.

Durante o terceiro set, a brasileira começou a sentir incômodo na perna esquerda, não pediu atendimento médico, já que provavelmente seu problema não era de fato físico. Em entrevista pós jogo para a ESPN, a atleta comentou sobre a batalha de hoje ser interna.

"Fantasmas não existem, (foram) pensamentos que vieram, fiquei um pouco mais ansiosa. Senti, mas todo mundo passa por momentos. Estou feliz com a minha batalha interna, já passei por isso algumas outras vezes. Primeira rodada é um jogo muito duro. Eu sabia que hoje a batalha era muito mais interna do que externa. Então, estou feliz que eu me dei mais uma chance. As vezes não é jogando bonito", comentou.

O jogo:

O começo do primeiro set da partida foi equilibrado, com ambas conseguindo confirmar o saque sem grandes dificuldades. A primeira quebra veio quando Kartal sacaria para empatar por 3/3, mas viu Bia Haddad ser paciente e ter break point para abrir 4/2. Depois disso, a paulistana sacou para o set e conseguiu confirmar de zero.

Já durante o segundo set, Bia acabou errando mais e não conseguiu encaixar seu primeiro saque, baixando de nível. A brasileira foi quebrada duas vezes e viu Kartal fechar com uma parcial de 6/1.

Bia conseguiu impor outro ritmo no terceiro e último set, confirmando seus saques e quebrando Sonay, que começou a sentir o joelho esquerdo, para abrir 4/0. Quando estava sacando para fazer 5/0, Bia sentiu um desconforto na perna esquerda e não conseguiu se movimentar direito, tendo seu saque quebrado. No game seguinte, a brasileira suou para conseguir a quebra de sua adversária e voltar a ter ritmo. Sacando pela partida, Bia teve seu saque ameaçado, mas conseguiu confirmar e decretar a vitória.

