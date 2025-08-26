Bia Haddad vence Sonay Kartal em estreia pelo US Open

Bia Haddad esterou com vitória no quarto, e último, Grand Slam da temporada / Crédito: Matthew Stockman/Getty Images/AFP

Nesta terça-feira, a tenista Bia Haddad enfrentou, pela primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos, a britânica Sonay Kartal, vencendo o duelo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/1. A próxima rodada ainda não tem data nem horário definidos, mas Bia enfrenta a vencedora do confronto entre Lois Boisson e Viktorija Golubic, que acontece ainda nesta terça.