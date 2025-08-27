João Fonseca perde para 22 do mundo e é eliminado do US Open

O tenista brasileiro foi eliminado por 3 sets a 0 / Crédito: Elsa / Getty Images via AFP

Nesta quarta-feira, João Fonseca foi derrotado pelo tcheco Thomas Machac por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(4), 6/2 e 6/3, no US Open. Com o resultado, o brasileiro se despediu do Grand Slam, enquanto o adversário avançou à terceira rodada em Nova York. Apesar da derrota, João Fonseca ganhou 34 pontos no ranking ATP e pode alcançar sua melhor posição na carreira, dependendo de uma combinação de resultados.