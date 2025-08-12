Evento de downwind no Ceará, Molokabra terá prova inédita de 35 quilômetros

A competição reunirá mais de 400 atletas de 11 países em travessias oceânicas entre Fortaleza e a Praia do Cumbuco, em Caucaia (CE) / Crédito: divulgação

O litoral cearense receberá, entre os dias 22 e 31 de agosto de 2025, a 7ª edição do Molokabra, maior evento de downwind da América Latina. O evento possui modalidades de canoa havaiana, surfski, stand up paddle (SUP), SUP Foil e paddleboard, em categorias masculina, feminina e mista. A edição tem como principal atrativo uma inédita prova de 35 quilômetros (km) de duração, a maior do circuito.

Daniel Azevedo, presidente da Confederação Brasileira de Vela, diz que o novo percurso tem como principal inspiração a orla fortalezense, uma vez que o início da prova é na praia do Cofeco e a linha de chegada se localiza na Barra do Ceará. Segundo o dirigente, o trecho tem um recorde de 50 minutos, mas pode ser completado em até 2 horas a depender do praticante.

"A passagem da Praia do Futuro, ou Prainha, para o Cumbuco era muito clássica, estabelecida pelos velejadores. Lá atrás a gente teve um remador, radicado aqui no Ceará, Alex Araújo; ele desbravou praticamente sozinho esse litoral, com pouco apoio, com uma única prancha, ele mapeou", disse. "Além disso, só para você ter ideia, se fizéssemos esse trajeto remando, por exemplo, da Prainha para o Mucuripe, o vento é o mesmo, mas o continente está diferente. Vai ter um vento lateral que o atleta vai estar lutando para não ir para o continente, não ir para a areia. Ele vai ter dificuldade, por mais que o vento seja bom e seja o mesmo. Nesse trajeto entre Mucuripe e Cumbuco, esse vento corre paralelo ao continente. Então, somando isso à ondulação, ele gera uma condição perfeita", complementou. Aos atletas novatos, será dada a opção de um circuito com 12 km de duração, que sai do Mucuripe e se encerra na Barra do Ceará. A prova tem ínicio na Escola Na Onda SUP e se encerra na barraca Vila do Kite, ambas em Fortaleza.