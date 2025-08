Calderano é campeão em Foz do Iguaçu e conquista o terceiro WTT consecutivo

O brasileiro Hugo Calderano chegou ao terceiro título consecutivo no circuito mundial de tênis de mesa, feito inédito entre os mesatenistas não-asiáticos. A final da vez foi do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, enfrentando o alemão Benedikt Duda, dono da 12ª posição no ranking. O carioca triunfou no tiebreak por 4 sets a 3, com parciais de 11-7, 11-7, 9-11, 11-8, 9-11, 10-12 e 11-8.

A trinca de taças soma as conquistas em Liubliana (Eslovênia), Buenos Aires (Argentina) e agora Foz do Iguaçu. Antes do confronto decisivo, Calderano garantiu sua vaga ao atropelar o sul-coreano Oh Junsung nas semifinais — venceu por 3 a 0 em apenas 22 minutos, com parciais de 11-5, 11-4 e 11-5.