GP da Hungria: Norris vence sob pressão, e Bortoleto brilha com 6º lugar histórico

Britânico segura ataques de Piastri nas voltas finais e garante 200ª vitória da McLaren na F1 / Crédito: Formula 1 / Divulgação

Lando Norris foi o nome deste domingo, 3, no circuito de Hungaroring, na Hungria. Após cair para quinto ainda na primeira volta, o britânico da McLaren contou com uma estratégia certeira de apenas uma parada e resistiu à forte pressão do companheiro Oscar Piastri nas voltas finais para conquistar sua quinta vitória na temporada e a 200ª da história da equipe inglesa na Fórmula 1. A prova teve início agitado. Norris, que largou em terceiro, tentou atacar Piastri e Leclerc na curva 1, mas acabou espremido e perdeu duas posições para George Russell e Fernando Alonso. Rapidamente recuperou o quarto posto ao superar o piloto da Aston Martin e passou a gerenciar o ritmo enquanto esperava o momento ideal para atacar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A virada veio na volta 31, com o pit stop mais rápido do ano. Norris trocou os pneus médios pelos duros e optou por não retornar mais aos boxes. Com ritmo consistente e aproveitando a segunda parada dos rivais, o britânico reassumiu a ponta e, mesmo sob forte pressão de Piastri nas voltas finais, manteve a liderança até a bandeirada. George Russell completou o pódio, em terceiro, enquanto Max Verstappen e Lewis Hamilton fizeram corridas discretas. O holandês terminou em nono após se envolver em um toque com o heptacampeão, que finalizou em 12º. A manobra será investigada pela direção de prova. O destaque brasileiro ficou por conta de Gabriel Bortoleto. Em sua temporada de estreia na F1, o piloto da Sauber largou em sétimo e terminou em sexto, superando Lance Stroll logo nas voltas iniciais. Com estratégia de pneus estendida e ritmo sólido, o brasileiro voltou à mesma posição após as paradas e garantiu seus melhores pontos no campeonato até agora. O resultado é também o melhor de um brasileiro na Fórmula 1 desde Felipe Massa, no GP do Bahrein de 2017. Bortoleto soma agora 14 pontos e sobe para a 17ª colocação na tabela, ultrapassando Oliver Bearman e Yuki Tsunoda.