Ceará receberá maior evento de downwind da América Latina em agosto

Inspirado na tradicional travessia havaiana entre as ilhas Molokai e Oahu, o Molokabra contará com disputas nas modalidades de Canoa Havaiana, Surfski, Stand Up Paddle (SUP), SUP Foil e Paddleboard, em categorias masculina, feminina e mista. Este ano, o evento passa a integrar oficialmente o calendário esportivo estadual como o 1º Campeonato Cearense de Downwind, com provas de 12 e 30 quilômetros.

Paraíso dos esportes oceânicos, o Ceará será palco de mais uma competição náutica. O estado receberá, entre os dias 22 e 31 de agosto de 2025, a 7ª edição do Molokabra, maior evento de downwind da América Latina . A competição reunirá mais de 400 atletas de 11 países em travessias oceânicas entre Fortaleza e a Praia do Cumbuco, em Caucaia, com percursos que, somados, ultrapassam 120 quilômetros ao longo dos dez dias de programação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além da mobilização no âmbito esportivo, o evento tem impacto significativo na economia e no turismo locais. Na última edição, cada visitante gastou em média R$ 3.572,59 em diversos setores como hospedagem, alimentação e transporte, segundo dados do Observatório do Turismo.

“O Molokabra posiciona Fortaleza no cenário nacional e internacional dos esportes de remo. Além de movimentar a rede hoteleira, restaurantes e o comércio local, o evento coloca nossa orla como palco de experiências esportivas únicas”, afirma Marília Nobre, diretora comercial da escola de remo Vibe Va’a Club.

Para o atleta cearense Fabiano Amado, campeão na modalidade SUP Race, o evento possui um significado especial. “Mesmo que eu tenha quase me afogado quando era pequeno, aprendi a respeitar e gostar do mar. Hoje, sou fascinado pelos esportes náuticos, que fazem parte do meu trabalho. Fazer parte do Molokabra significa consagrar minha superação”, relatou.

Além das provas, a programação do Molokabra inclui atividades culturais, oficinas, palestras e ações de conscientização ambiental, com apoio das secretarias de Turismo de Fortaleza e Caucaia. A cerimônia de abertura será em Fortaleza e a premiação ocorrerá no Hotel Windtown, na Praia do Cumbuco, sede oficial de chegada.