Equipe de "basqueteshow", Harlem Globetrotters estará em Fortaleza em setembro

Equipe de "basqueteshow", Harlem Globetrotters estará em Fortaleza em setembroO evento faz a parte de uma turnê da equipe no Brasil, que pretende percorrer o país em uma série de shows que acontecem entre setembro e outubro
Os Harlem Globetrotters, time de basquete performático mais famoso do mundo, fará uma turnê no Brasil com início em Fortaleza. O show acontece no dia 24 de setembro, no Centro de Formação Olímpica (CFO) e terá datas em outras 15 cidades brasileiras.
Os ingressos do evento ficam em pré-venda a partir das 17 horas do dia 21 de agosto, em um grupo de WhatsApp divulgado pela organização do espetáculo e as vendas gerais começam no dia 15 de agosto, no site Bilheteria Digital.
A organização do evento diz que irão ocorrer aproximadamente 25 apresentações, passando por estados de norte a sul. A primeira vez que a equipe americana esteve em solo brasileiro foi em 1951, passando pelo país mais de 20 vezes, sendo a última vez em 2017.
Com 99 anos de história, a equipe é um ícone do basquete internacional, mencionada em diversos filmes e séries como uma referência do basquete performático. Em sua história, o grupo já passou por mais de 120 países e volta as terras brasileiras para celebrar o mês das crianças.
Cidades e datas confirmadas até o momento:
- 24/09 – Fortaleza (CE)
- 26/09 – Recife (PE)
- 27/09 – Belém (PA)
- 28/09 – São Paulo (SP)
- 03/10 – Santa Cruz do Sul (RS)
- 05/10 – Caxias do Sul (RS)
- 10/10 – Criciúma (SC)
- 11/10 – São José (SC)
- 12/10 – Joinville (SC)
- 17/10 – Brasília (DF)
- 19/10 – Curitiba (PR)
- 21/10 – Maringá (PR)
- 23/10 – Londrina (PR)
- 24/10 – Campinas (SP)
- 25/10 – Rio de Janeiro (RJ)
- 26/10 – Belo Horizonte (MG)
Quem são os Harlem Globetrotters ?
A equipe foi criada em 1926 por Abe Saperstein, com intuito de dar visibilidade a jogadores negros que eram excluídos das ligas oficiais de basquete nos Estados Unidos. Embora tenha surgido em Chicago, o nome “Harlem” foi escolhido por representar o orgulho e a cultura negra da época.
Antes de se tornar um fenômeno do entretenimento esportivo, o time disputava jogos profissionais, vencendo o World Pro Tournament em 1940. A fama mundial veio com uma mistura de habilidade, humor e performances ao som da música "Sweet Georgia Brown", de Ben Bernie e Maceo Pinkard.
Em 1959, os Globetrotters fizeram história durante uma turnê em Moscou, sendo ovacionados pelo então líder soviético Nikita Khrushchov durante o auge da Guerra Fria.
Duas décadas depois, em 1979, o time virou personagem de desenho animado criado pelos estúdios Hanna-Barbera. Na animação, os Globetrotters enfrentavam vilões em partidas que contavam com elementos fantasiosos, parecido com o que seria feito em Space Jam décadas depois.
Ao longo de sua trajetória, o Harlem Globetrotters rompeu barreiras raciais e também de gênero. Em 1980, Lynette Woodard se tornou a primeira mulher a integrar a equipe.
Entre 1962 e 1971, o time manteve uma impressionante invencibilidade de quase 2.500 jogos, acumulando mais de 8.800 vitórias nesse período.
Serviço
Turnê Harlem Globetrotters no Brasil - Fortaleza
- Data: 24 de setembro de 2025
- Local: Centro de Formação Olímpica (CFO) - avenida Alberto Craveiro, Castelão, Fortaleza (CE)
- Ingressos: Bilheteria Digital
- Classificação: Livre (crianças até 2 anos não pagam ingresso, desde que no colo dos pais. Menores de 14 somente acompanhados de pais ou responsáveis).