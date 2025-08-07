Equipe de "basqueteshow", Harlem Globetrotters estará em Fortaleza em setembro

Harlem Globetrotters durante apresentação performática / Crédito: Divulgação

Os Harlem Globetrotters, time de basquete performático mais famoso do mundo, fará uma turnê no Brasil com início em Fortaleza. O show acontece no dia 24 de setembro, no Centro de Formação Olímpica (CFO) e terá datas em outras 15 cidades brasileiras. Os ingressos do evento ficam em pré-venda a partir das 17 horas do dia 21 de agosto, em um grupo de WhatsApp divulgado pela organização do espetáculo e as vendas gerais começam no dia 15 de agosto, no site Bilheteria Digital.

24/09 – Fortaleza (CE)



26/09 – Recife (PE)



27/09 – Belém (PA)



28/09 – São Paulo (SP)



03/10 – Santa Cruz do Sul (RS)



05/10 – Caxias do Sul (RS)



10/10 – Criciúma (SC)



11/10 – São José (SC)



12/10 – Joinville (SC)



17/10 – Brasília (DF)



19/10 – Curitiba (PR)



21/10 – Maringá (PR)



23/10 – Londrina (PR)



24/10 – Campinas (SP)



25/10 – Rio de Janeiro (RJ)



26/10 – Belo Horizonte (MG)

Quem são os Harlem Globetrotters ?

A equipe foi criada em 1926 por Abe Saperstein, com intuito de dar visibilidade a jogadores negros que eram excluídos das ligas oficiais de basquete nos Estados Unidos. Embora tenha surgido em Chicago, o nome “Harlem” foi escolhido por representar o orgulho e a cultura negra da época. Antes de se tornar um fenômeno do entretenimento esportivo, o time disputava jogos profissionais, vencendo o World Pro Tournament em 1940. A fama mundial veio com uma mistura de habilidade, humor e performances ao som da música "Sweet Georgia Brown", de Ben Bernie e Maceo Pinkard. Em 1959, os Globetrotters fizeram história durante uma turnê em Moscou, sendo ovacionados pelo então líder soviético Nikita Khrushchov durante o auge da Guerra Fria.

Duas décadas depois, em 1979, o time virou personagem de desenho animado criado pelos estúdios Hanna-Barbera. Na animação, os Globetrotters enfrentavam vilões em partidas que contavam com elementos fantasiosos, parecido com o que seria feito em Space Jam décadas depois. Ao longo de sua trajetória, o Harlem Globetrotters rompeu barreiras raciais e também de gênero. Em 1980, Lynette Woodard se tornou a primeira mulher a integrar a equipe. Entre 1962 e 1971, o time manteve uma impressionante invencibilidade de quase 2.500 jogos, acumulando mais de 8.800 vitórias nesse período.