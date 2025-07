Blue Run 2025: evento reúne corredores na orla de Fortaleza neste domingo, 13

Prova teve circuitos de cinco e dez quilômetros a partir do Aterro da Praia de Iracema. Participantes destacam benefícios da corrida para a rotina e sociabilidade

A Beira-Mar de Fortaleza foi palco para mais uma corrida de rua durante a manhã deste domingo, 13. Com percursos de cinco e dez quilômetros (km), a Blue Run Fortaleza 2025 reuniu corredores de diversos pontos do Estado para a prática esportiva sob o nascer do sol.

A largada foi dada no Aterro da Praia de Iracema, em um circuito que ainda incluiu importantes pontos da orla alencarina, como Mercado dos Peixes, Jardim Japonês e o Iate Clube Cearense. Para quem ainda dá seus primeiros passos no esporte, a prova foi a oportunidade de experimentar uma atividade leve, mas ao mesmo tempo desafiadora.