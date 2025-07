Sinner vence Alcaraz e conquista o 1º título em Wimbledon na carreira

Aos 23 anos, o tenista italiano Jannik Sinner já tem troféus de três dos quatro Grand Slams. O mais recente foi o de Wimbledon, conquistado neste domingo, 13, com vitória segura sobre o espanhol Carlos Alcaraz. O líder do ranking mundial tem agora quatro troféus de Majors — ele foi campeão ainda do US Open (2024) e do Australian Open (2024, 2025).

A vitória veio em grande exibição. Com histórico inferior ao do rival e vice-líder do ranking da ATP, Sinner praticamente não deu oportunidades e derrubou a sequência de 20 vitórias consecutivas de Alcaraz na grama inglesa. Foi um sonoro 3 a 1, de virada, com parciais 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4.