Brasil vence a Polônia e chega a sete vitórias seguidas na Liga das Nações de vôlei

O Brasil segue em ótima fase na Liga das Nações de vôlei feminina! Com show de Gabi e Julia Bergmann, a Seleção venceu a Polônia de virada por 3 sets a 1 nesta sexta-feira, 11, na etapa do Japão. Assim, o time de Zé Roberto mantém a sequência de vitórias desde a derrota para a Itália no mês passado, no Maracanãzinho. Agora, são sete triunfos brasileiros seguidos. As parciais do duelo foram 25/22, 25/21, 21/25 e 25/22.

A seleção brasileira volta a jogar neste domingo, 13, às 7 horas (horário de Brasília), contra o Japão. Já a Polônia enfrentará a República Dominicana na sexta, também às 7 horas.