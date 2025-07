Blue Run 2025 acontece neste domingo em Fortaleza com percursos de 5 km e 10 km

As inscrições seguem abertas no site oficial do evento, com 50% de desconto automático para idosos, estudantes e pessoas com deficiência

O Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, será o ponto de largada da edição 2025 da Blue Run, marcada para este domingo, 13. Os participantes podem se inscrever nos percursos de 5 km ou 10 km, com trajeto pela Beira Mar da capital cearense. As inscrições seguem abertas no site oficial do evento, com 50% de desconto automático para idosos, estudantes e pessoas com deficiência.

De acordo com a organização, a Blue Run é voltada tanto para iniciantes quanto para corredores experientes. A estrutura do evento inclui pontos de hidratação, cronometragem eletrônica com chip acoplado ao número de peito, guarda-volumes no local e distribuição de kits contendo camiseta, sacochila, nécessaire e medalha pós-prova.